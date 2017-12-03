Ablanın, serebral palsi hastası kardeşine fedakarlığı

ERZİNCAN (AA) - BARIŞ YALÇINKAYA - Erzincan'da yaşayan 22 yaşındaki Gamze Esen, doğuştan serebral palsi hastası olduğu için yaşamını tıbbi cihazlara bağlı sürdüren kız kardeşinin bakımını üstlendi.

Hasan (52) ve Semiha Esen (51) çiftinin 17 yaşındaki kızı Özge, doğumundan bir süre sonra dudağındaki morluklar sebebiyle hastaneye götürüldü.

Hastanedeki tetkiklerde doğuştan serebral palsi hastası olduğu anlaşılan Özge Esen, tedavi için 6 yıl önce Ankara'ya götürüldü. Genç kızın ablası Gamze Esen de kardeşinin bakımı için Erzincan Ticaret Lisesi birinci sınıf öğrencisiyken eğitimini yarıda bırakıp Ankara'ya gitti.

Yaklaşık 5 yıl boyunca Ankara'da kardeşinin tedavisiyle ilgilenen Gamze Esen, Ankara'daki Hacettepe Tıp Fakültesinde bir süre tedavi gören kardeşiyle yeniden kente döndü.

Fedakar ablası, hastalığı sebebiyle solunum cihazının yanı sıra oksijen konsantratörü, ventilatör gibi cihazlara bağlı olarak tedavisine evde devam edilen Özge'nin bir an olsun yanından ayrılmıyor.

Genç kızın solunumunun durma ihtimaline karşın annesi ve babası ile adeta nöbet tutan Gamze Esen, fedakarlığıyla çevresindekilerin takdirini topluyor.

Devletin verdiği bin liralık bakım ücreti dışında geliri olmayan, kirada oturan ve kızlarının bağlı olduğu cihazların etkisiyle elektrik faturası aylık ortalama 250 lira olan Esen ailesi, Özge'nin sağlığına kavuşmasını, ablası Gamze'nin de eğitimine devam etmesini istiyor.

- "Kardeşime bakan birisi olsa okula gitmeyi isterdim"

Gamze Esen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardeşinin 16 yıldır cihaza bağlı yaşadığını, günlük ilaçlarını vererek onun bakımını üstlendiğini söyledi.



Sürekli yanında durduğu kardeşinin bakımı için 2011 yılında başladığı Ticaret Lisesinden ayrıldığını anlatan Esen, "Liseden ayrılmak zorunda kaldım. Liseyi kardeşim için, kendisine kimse bakamıyor diye bıraktım. Kardeşime bakan birisi olsa okula gitmeyi isterdim ancak kardeşimin hastalığı yüzünden yanında durmak zorunda olduğum için haftada bir, iki gün evden çıkabiliyorum." dedi.

Baba Hasan Esen de çiftçilikle uğraşırken kızının hastalığı nedeniyle evlerinin kapılarını kilitleyip ailece Ankara'ya gittiklerini, 5 yıl boyunca Özge'nin tedavisi için başkentte kaldıklarını dile getirdi.

Hasta kızının sürekli cihaza bağlı olduğunu, bu nedenle çalışamadığı için devletin verdiği bin liralık bakım ücretiyle geçindiklerini söyleyen baba Esen, Özge'ye geceleri kendisi, gündüz de annesi ile ablasının baktığını ifade etti.

- "Hasta kızım Allah ömür verdiği sürece baş tacımdır"

Baba Esen, küçük kızı Özge'nin tedavi masraflarını karşılayabilmek ve ablası Gamze'nin eğitimini sürdürebilmesi için yetkililerden kendisine iş vermelerini istedi.

Özellikle Özge'ye çok üzüldüğünü dile getiren Hasan Esen, "Yıllarca yatak yüzü görmedim. Hastanede demir bankların üzerinde yattım. Sabah bir poğaça, akşam bir çorbayla hastanede sabahladım. Ben ona ömrümü verdim. Hasta kızım Allah ömür verdiği sürece baş tacımdır. Onun suçu, günahı yok ki ömrüm yettiği sürece her zaman onu başımın üstünde götüreceğim. Ben aç kalıyorum, onun hiçbir şeyini eksik etmiyorum." ifadelerini kullandı.