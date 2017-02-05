Aç kalan tilkiyi ekmekle besledi

KARS

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayan tilki, bir vatandaş tarafından ekmekle beslendi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili yağışın ardından doğanın da karla kaplanması, yabani hayvanların yiyecek bulmakta zorlanmasına yol açıyor. Bu nedenle zaman zaman insanlara yaklaşan yabani hayvanlar, vatandaşlarca yemek artıkları ve ekmeklerle besleniyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde de kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle aç kalan tilki, yoldan geçerken kendisini fark eden Hasan Cellat tarafından ekmekle beslendi. Tilki, Cellat'ın verdiği ekmeği aldıktan sonra bölgeden uzaklaştı.

Cellat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede soğuk havanın etkisini sürdürdüğünü belirterek, "Yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanlara destek oluyoruz." dedi.

Bazı bölgelerde de tilkilerin çetin kış şartlarında avlanmaya çalıştıkları görüldü.

Muhabir: Hüseyin Demirci