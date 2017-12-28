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"Acı Tatlı Ekşi" filminin özel gösterimi yapıldı

ANKARA (AA) - Başrollerini Buğra Gülsoy ile Özge Özpirinçci'nin paylaştığı "Acı Tatlı Ekşi" filminin özel gösterimi Başkent'te yapıldı.Yönetmenliğini Andaç Haznedaroğlu'nun üstlendiği drama ve romantik türündeki...

ANKARA (AA) - Başrollerini Buğra Gülsoy ile Özge Özpirinçci'nin paylaştığı "Acı Tatlı Ekşi" filminin özel gösterimi Başkent'te yapıldı.

Yönetmenliğini Andaç Haznedaroğlu'nun üstlendiği drama ve romantik türündeki filmin, Ankamall alışveriş merkezindeki sinemada yapılan özel gösterimine, başrol oyuncularından Gülsoy ile yönetmen Haznedaroğlu katıldı.

"Murat" karakterini canlandıran Gülsoy, filmde çok zor ve karmaşık duyguları işlediklerini ifade ederek, acı bölümünde çok duygu dolu anlar yaşadıklarını, tatlı bölümünde ise keyif aldıklarını anlattı.

Aşkla ilgili fedakarlığın anlatıldığı bölümde çok zorlandıklarını bildiren Gülsoy, balık kıyafetiyle dolaştığı bölümde çekimlerin gizli kamerayla yapıldığını, bu nedenle kimsenin kendisini tanımadığını ifade etti.

Haznedaroğlu ise kendisinin ve Gülsoy'un Ankaralı olduğunu belirterek, çok sevdikleri şehirde seyirciyle yapacakları söyleşide filme ilişkin yorumları alacaklarını söyledi.

Aşk türündeki filmde gerçek duyguların işlendiğini dile getiren Haznedaroğlu, çekimleri sırasında hem güldükleri hem de ağladıkları "Acı Tatlı Ekşi"nin yılın en iyi aşk filmi olduğunu kaydetti.

Filmin gösteriminin ardından Gülsoy ve Haznedaroğlu, seyircilerin soruları cevapladı.

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Anahtar Kelimeler:
Acı Tatlı EkşiBuğra Gülsoy
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