Açık Hava Sinemasını Özleyenler Vadistanbul’a!

Şehrin merkezinde, aynı zamanda doğanın içerisinde, açık hava sinema keyfi yaşamak isteyenlere duyurulur: 14 Eylül’ kadar Vadistanbul’da her cuma akşamı beyaz perdenin en iyi filmleri var.

Ay ışığında Türk filminden, animasyona, maceradan, komediye pek çok film her Cuma saat 21:00’da Vadistanbul Festival Alanı’nda misafirlerle buluşuyor.

Herkese açık, ücretsiz gösterimler 27 Temmuz akşamı, fantastik türde masalsı bir dünyanın kapılarını açan çocuk animasyon filmi COCO ile devam ediyor.

Gelecek Program:

27.07.2018 COCO

03.08.2018 HADİ BE OĞLUM

10.08.2018 DOĞU EKSPRESİNDE CİNAYET

17.08.2018 FERDİNAND

24.08.2018 AİLECEK ŞAŞKINIZ

31.08.2018 STAR WARS: HAN SOLO

07.09.2018 TOMB RAIDER

14.09.2018 MUCİZE (THE WONDER)