Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Trabzon ekonomi spor Bursa
Peynire ARGE katacak
Peynire ARGE katacak
Sanat eseri gibi
Sanat eseri gibi
Uçan puan kazanacak
Uçan puan kazanacak
Yapılandırma mesaisi
Yapılandırma mesaisi
Domates hasadı başladı
Domates hasadı başladı

Açık Hava Sinemasını Özleyenler Vadistanbul’a!

Sinema keyfi yazın açık havada yaşanır diyorsanız, beyaz perdenin en iyilerini izlemeye Vadistanbul’a davetlisiniz! Ay ışığında sinema keyfi her Cuma akşamı 21:00’da Vadistanbul’da. Bu cuma günü fantastik türde çocuk animasyon filmi COCO sinemasever çocuklar ve ailelerle buluşacak

Açık Hava Sinemasını Özleyenler Vadistanbul’a!

Şehrin merkezinde, aynı zamanda doğanın içerisinde, açık hava sinema keyfi yaşamak isteyenlere duyurulur: 14 Eylül’ kadar Vadistanbul’da her cuma akşamı beyaz perdenin en iyi filmleri var.
Ay ışığında Türk filminden, animasyona, maceradan, komediye pek çok film her Cuma saat 21:00’da Vadistanbul Festival Alanı’nda misafirlerle buluşuyor.
Herkese açık, ücretsiz gösterimler 27 Temmuz akşamı, fantastik türde masalsı bir dünyanın kapılarını açan çocuk animasyon filmi COCO ile devam ediyor.
Gelecek Program:
27.07.2018 COCO
03.08.2018 HADİ BE OĞLUM
10.08.2018 DOĞU EKSPRESİNDE CİNAYET
17.08.2018 FERDİNAND
24.08.2018 AİLECEK ŞAŞKINIZ
31.08.2018 STAR WARS: HAN SOLO
07.09.2018 TOMB RAIDER
14.09.2018 MUCİZE (THE WONDER)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
VafiİstanbulAçıkhavaSinema
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5