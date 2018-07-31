Şehrin merkezinde, aynı zamanda doğanın içerisinde, açık hava sinema keyfi yaşamak isteyenlere duyurulur: 14 Eylül’ kadar Vadistanbul’da her cuma akşamı beyaz perdenin en iyi filmleri var.
Ay ışığında Türk filminden, animasyona, maceradan, komediye pek çok film her Cuma saat 21:00’da Vadistanbul Festival Alanı’nda misafirlerle buluşuyor.
Herkese açık, ücretsiz gösterimler 27 Temmuz akşamı, fantastik türde masalsı bir dünyanın kapılarını açan çocuk animasyon filmi COCO ile devam ediyor.
Gelecek Program:
27.07.2018 COCO
03.08.2018 HADİ BE OĞLUM
10.08.2018 DOĞU EKSPRESİNDE CİNAYET
17.08.2018 FERDİNAND
24.08.2018 AİLECEK ŞAŞKINIZ
31.08.2018 STAR WARS: HAN SOLO
07.09.2018 TOMB RAIDER
14.09.2018 MUCİZE (THE WONDER)
Açık Hava Sinemasını Özleyenler Vadistanbul’a!
Sinema keyfi yazın açık havada yaşanır diyorsanız, beyaz perdenin en iyilerini izlemeye Vadistanbul’a davetlisiniz! Ay ışığında sinema keyfi her Cuma akşamı 21:00’da Vadistanbul’da. Bu cuma günü fantastik türde çocuk animasyon filmi COCO sinemasever çocuklar ve ailelerle buluşacak
31 Temmuz 2018 Salı 13:00
Şehrin merkezinde, aynı zamanda doğanın içerisinde, açık hava sinema keyfi yaşamak isteyenlere duyurulur: 14 Eylül’ kadar Vadistanbul’da her cuma akşamı beyaz perdenin en iyi filmleri var.