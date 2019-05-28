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Açıkhava geceleri için geri sayım başladı

İstanbul yaz gecelerinin vazgeçilmezi olan Harbiye Açıkhava konserleri birbirinden ünlü isimleri sevenleriyle buluşturacak. Bu yıl 30 Haziran’da başlayacak olan konserler, İstanbullulara müzik şöleni yaşatacak.

Açıkhava geceleri için geri sayım başladı
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Yılın en heyecanla beklenen zamanı için geri sayım başladı. Kerki-Solfej’in her yıl birbirinden ünlü isimleri ağırladığı Harbiye Açıkhava Konserleri 30 Haziran akşamı başlıyor. Kerki- Solfej, İstanbul Harbiye konserleri sonrası da ege ve güneye inecek. Bu yaz Altınoluk, Ayvalık, Bodrum, Çeşme, Datça, Kuşadası ve Marmaris yine en güzel konserlere ev sahipliği yapacak.

Açılışı Zülfü Livaneli yapacak

"Sevda Değil”, "Kardeşin Duymaz", "Merhaba", "Leylim Ley", "Özgürlük", "Zor Yıllar" gibi şarkılarla 50 yılı aşkın bir süredir sanatın içinde var olan Zülfü Livaneli, 30 Haziran’da Harbiye sahnesinin bu yılki ilk konuğu olacak. Livaneli, Harbiye’de vereceği konserle aynı zamanda Kerki-Solfej ile gerçekleştireceği yeni turnesinin de başlangıcını yapmış olacak. “Livaneli ile Sevdalım Hayat Şarkılar ve Öyküleri” konser serisinde bugüne dek yaptığı film müzikleri ve şarkılarının hikayelerini yeniden yorumlayacak olan sanatçıya Türkiye’nin en ünlü orkestra şeflerinden Rengim Gökmen’in yöneteceği 48 kişilik filarmoni orkestrası ile birlikte Teyfik Rodos ve Zeynep Halvaşi de eşlik edecek.

Ceylan Ertem en sevilen yorumlarıyla Harbiye'de

Kendine has tarzı ve yorumuyla müzikseverlerin ilgiyle takip ettiği Ceylan Ertem, 2 Temmuz akşamı Harbiye Açıkhava’da sahneye çıkacak. Daha önce Sıla’nın konuğu olarak Harbiye’de sahneye çıkan ve ‘Esmer’ şarkısını Sıla ile birlikte seslendiren Ertem, bu kez kendi repertuarıyla sevenleriyle buluşacak.

Harbiye'nin olmazsa olmazı Erol Evgin

Bu sene ‘Erol Evgin 50. Sanat Yılı Konserleri’ ile sevenleriyle buluşan duayen sanatçı Erol Evgin, en sevilen şarkılarını 3 Temmuz akşamı Harbiye seyircisi ile birlikte seslendirecek. Şarkılarıyla dinleyenlere duygu dolu anlar yaşatacak olan Erol Evgin, 50 yıllık sanat hayatında edindiği tecrübeleri esprili bir şekilde anlatmasıyla da seyirciyi güldürecek.

Levent Yüksel şarkılarıyla romantik bir yolculuğa çıkaracak

Pop müziğin en sevilen seslerinden Levent Yüksel, açıkhava sahnesinde 4 Temmuz’da hayranlarıyla buluşacak. Geçmişten bugüne tüm albümlerinden hazırladığı özel repertuarıyla seyirci karşısına çıkacak olan Yüksel, şarkılarıyla dinleyenleri romantik bir yolculuğa çıkaracak.

Sertab Erener bu kez elektrik akustik performansıyla sahnede

Son yıllarda farklı projelerle dinleyicisiyle buluşan Sertab Erener, Harbiye’ye elektrik akustik performansıyla çıkacak. Erener, 6-7 Temmuz’da açıkhava sahnesinde olacak.

Açıkhavada Mor ve Ötesi ile senfoni

Harbiye Açıkhava Sahnesi’nin 8 Temmuz akşamındaki konuğu ise Mor ve Ötesi. ‘Mor ve Ötesi Senfonik’ konseri ile müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşatacak olan grubun performansı şimdiden heyecanla bekleniyor.

İstanbul Harbiye Açıkhava Konser Programı

30 Haziran Pazar – 1 Temmuz Pazartesi Zülfü Livaneli
2 Temmuz Salı Ceylan Ertem
3 Temmuz Çarşamba Erol Evgin 50. Yıl
4 Temmuz Perşembe Levent Yüksel
6 Temmuz Cumartesi -7 Temmuz Pazar Sertab Erener
8 Temmuz Pazartesi Mor ve Ötesi

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Anahtar Kelimeler:
Harbiye Açıkhava Konserleri
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