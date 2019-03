Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, 21. kez perde dedi. Açılış töreninde konuşan Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, “Festival, Adana’yı tiyatro anlamında dünyada haritaya koyan bir festival oldu” dedi. Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nün bu seneki sahibi ise Işıl Kasapoğlu oldu.



Sabancı Vakfı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları işbirliğiyle düzenlenen Devlet Tiyatroları - Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde 21’inci kez perdelerini açtı. Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt’un katılımıyla gerçekleştirilen açılış, Shaman Dans Tiyatrosu’nun “Anadolu’nun Aşk Efsaneleri” adlı masalsı gösterisiyle başladı.



Konuşmasına 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nü kutlayarak başlayan Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, “Devlet Tiyatroları – Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali bizim için artık bir gelenek halini aldı, 21’incisini yapıyoruz. Rahmetli Sakıp Bey Adana Tiyatro Festivalini çok önemserdi. Ve önemli bir boyutunun da uluslararası olması olduğunu söylerdi. Ben de bugün görüyorum ki, ülkemize ilk defa gelenler Adana’ya geliyor. Dolayısıyla Adana’yı tiyatro anlamında dünyada bir haritaya koyan bir festival oldu. Adanalılar bunun kıymetini biliyorlar. Bu festivali başarıyla devam ettirmemizde en önemli unsur, sevgili Adanalıların, tiyatrosever Adanalıların sahip çıkmasıdır. Bu bizi çok mutlu ediyor. Bu sene Sabancı Oda Tiyatrosu’nu da açtık, Adanalılara hayırlı olmasını diliyorum” dedi.



Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, festival sayesinde daha önce Türkiye’ye gelmemiş yabancı tiyatro gruplarını ağırladıklarını belirterek, “Balkanlardan Türki Cumhuriyetlerine kadar dünyanın her yerine gidiyoruz, festivaller düzenliyoruz ve festivallere davet ediyoruz. Özbekistan ve Kosova ilk defa Adana Tiyatro Festivalimizde sahne alacak”dedi.



Sakıp Sabancı’yla festivalin ilk yıllarında yaşadığı bir anıyı da anlatan Kurt, “Rahmetli Sakıp Sabancı Bey’i rahmetle, hayırla yâd ediyorum. Buraya festival açılışına geldiği zaman el ele tutuşup gişeyi ziyaret etmiştik. O zaman biliyorsunuz bilgisayar sistemi yeniydi. Bilgisayar sisteminde sahnelerimizin daha ilk gününden itibaren ne kadar dolduğunu seyirci oranlarını gösteriyordum ve çok seviniyordu. O zaman da salonlarımız doluydu ama bu festivalin bu kadar büyüyüp aynı zamanda seyircilerin bilet almak için çadır kurup 26 saat bekleyeceğini hiç tahmin edememiştik“ dedi.



Adana’ya Oda Tiyatrosu kazandırdıklarını ve sadece festival için açık kalmayacağını da ifade eden Kurt, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ekim ayından itibaren burada oyunlarımız gösterime sunulacak. Oyun sayımız da artacak, seyirci sayımız da. O yüzden çok teşekkür ediyorum Sabancı ailesine. Bir festivalin başarısı, sadece vakfın ya da genel müdürlüğün başarısıyla ölçülmez. Bu festivalin başarısı valiliğimizin, büyükşehir belediyemizin, ilçe belediyelerimizin, şehrin sahip çıkmasıyla büyür, gelişir. Biz de bugün bunları görmekten mutluluk ve sevinç duyuyoruz. Bu festival Adana’mıza çok yakıştı. Adana seyircisi de her daim hem sezon içinde hem de festivallerde inanılmaz ilgi gösteriyor. Başta Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Sabancı Vakfı'nın değerli çalışanlarına, Adana DT ve Genel Müdürlüğümüz personeline gece gündüz çalışmaları nedeniyle çok teşekkür ediyorum. Seyircilerimize de bizi yine yalnız bırakmadığınız için, her daim yanımızda olduğunuz için içtenlikle teşekkür ediyorum. Var olun, sağ olun. Ayaklarınıza sağlık, saygıyla eğiliyorum önünüzde.”



“Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü” Işıl Kasapoğlu’na takdim edildi



Tiyatro sanatının gelişmesine önemli katkılarda bulunmuş ustalara minnet ve saygı duymak amacıyla 2005 yılından bu yana her yıl verilen “Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü”nün bu yılki sahibi Işıl Kasapoğlu oldu. Kasapoğlu, ödülünü Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı’nın elinden aldı.



Sabancı Vakfı’na teşekkür eden Işıl Kasapoğlu, “40-45 yıldır Anadolu’nun hemen her şehrinde oyun yaptım ve her tarafta bir Sabancı salonu vardı. Bu biz tiyatrocular için çok önemliydi. Çünkü tiyatro zaten bir kültür ve buna devlet yardım ediyor, belediyeler yardım ediyor. Ama buna büyük şirketlerin ve vakıfların yardım etmesi gerçekten çok önemliydi. Sadece bu festival etrafında değil, bütün Anadolu’da karşılaştığım Sabancı salonları için de teşekkür etmek istiyorum” dedi.



Festival 21’inci yılında en zengin programla seyirci karşısında



Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, bu yıl yurtdışından 8 tiyatro, yurtiçinden ise 7 devlet tiyatrosu, 2 şehir tiyatrosu ve 14 özel tiyatronun katılımı ile toplam 31 farklı oyununa ev sahipliği yapacak.



Festival sahnesi Polonya’dan “Romeo ve Juliet”, Gürcistan’dan “Julius Ceaser”, İspanya’dan “Şefler”, Arjantin’den “Mandragora Sirki”, Özbekistan’dan “Sultan Celaleddin”, Kosova’dan “Maskeliler”, Azerbaycan’dan “Hellados” ve KKTC’den “Kanatsız Güvercinler” oyunlarını ağırlayacak.



Bugüne kadarki en zengin programı seyirciyle buluşturacak festivalde Duru Tiyatro “Yüzleşme”, İstanbul Temaşa Tiyatrosu “İkinci Bahar”, Tiyatro Adam “Teftişör”, Yolcu Tiyatro “Kürklü Venüs”, Semaver Kumpanya “Madde 22”, Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu “Esaretin Bedeli”, Antalya Devlet Tiyatrosu “Godot'yu Beklerken’i Beklerken”, İstanbul Devlet Tiyatrosu “Elektra”, Eskişehir Şehir Tiyatroları “Scapin'in Dolapları”, İstanbul Şehir Tiyatroları “Karıncalar Bir Savaş Vardı” ve Ankara Devlet Tiyatrosu “Cimri” adlı oyunları ile tiyatroseverlerle buluşacak. Ankara Devlet Tiyatrosu “Rumuz Goncagül” ve İzmir Devlet Tiyatrosu “Kantocu” adlı oyunlarıyla Merkez Park’ta sahnede olacak.



Sabancı Oda Tiyatrosu, festival boyunca genç sanatçıları ağırlayacak



Festival, bu yıldan itibaren genç sanatçılara Sabancı Oda Tiyatrosu sahnesini açacak. Ankara Devlet Tiyatrosu “Çökme Tehlikesi Var ve Ezilmiş Petunyalar Olayı” ve “Eyvah Nadir”, Fiziksel Tiyatro “Şatonun Altında”, Altıdan Sonra Tiyatro “Nihayet Makamı”, Myart Tiyatro “Kör Baykuş”, Bambu Tiyatro “Bir İdam Mahkumunun Son Günü”, Perde Sanat “Rulet”, Dramatik Sanatlar Merkezi “Kadın”, Hayal Perdesi “Üç Kız Kardeş” adlı oyunları ile festival sahnesinde sanatseverlerle buluşacak.



21 yılda bine yakın temsil



Her yıl yerli ve yabancı tiyatro gruplarını Adana ve İstanbul’da seyirciyle buluşturan Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, 21’inci yılının ardından 45 farklı ülkeden 117 yabancı tiyatro grubunu, yerli ve yabancı 6 binden fazla sanatçıyı ağırlamış; Türkiye’den özel tiyatrolar ve Devlet Tiyatroları’nın sahnelediği oyunlar da dahil toplam 406 oyun ve bine yakın temsil düzenlemiş olacak.