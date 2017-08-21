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Adliye koridorları yerine yamaç paraşütünü tercih etti

- Hukuk fakültesi mezunu genç, adrenalin tutkunlarını Pamukkale'deki travertenlerin üzerinde uçuruyor - Yamaç paraşütü pilotu Aydemir: - "Memurluğu veya avukatlığı düşünmedim. Yaşamımı yamaç paraşütü pilotluğu yaparak sürdürmek istedim. Kazanç açısından da beni tatmin ediyor"

Adliye koridorları yerine yamaç paraşütünü tercih etti

DENİZLİ (AA) - Hukuk fakültesi mezunu Hasan Gökden Aydemir, eğitimini aldığı mesleği yapmak yerine hayatını UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Pamukkale'de yamaç paraşütü pilotluğuyla kazanıyor.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2011'de mezun olan Aydemir, avukatlık stajının ardından tatil için gittiği Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütüne ilgi duymaya başladı.

Gördüğü eğitimlerin ardından profesyonel yamaç paraşütü pilotu belgesi alan Aydemir, yaklaşık 2,5 yıldır Pamukkale'yi ziyaret eden yerli ve yabancı adrenalin tutkunlarını travertenlerin üzerinde uçuruyor.

- "Ülkemin tanıtımına katkı sağlamak bana onur veriyor"

Aydemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fakülteyi bitirdikten sonra kısa süre icra memurluğu yaptığını söyledi.

Uçmayı çok sevdiğini belirten Aydemir, "Memurluğu veya avukatlığı düşünmedim. Yaşamımı yamaç paraşütü pilotluğu yaparak sürdürmek istedim. Kazanç açısından da beni tatmin ediyor. Pamukkale'nin beyaz travertenleri üzerinde özgürlüğe kanat açıyorum." dedi.

Pamukkale'yi özellikle yabancı turistlerin ziyaret ettiğini hatırlatan Aydemir, misafirlerin, yamaç paraşütü heyecanı da yaşadığını dile getirdi.

Yolcularla yaklaşık 15 dakika uçtuklarını anlatan Aydemir, "Konuklarımıza travertenlerin eşsiz manzarasını gösteriyoruz. Ülkemin tanıtımına katkı sağlamak bana çok onur veriyor." şeklinde konuştu.



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