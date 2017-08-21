Adliye koridorları yerine yamaç paraşütünü tercih etti - Hukuk fakültesi mezunu genç, adrenalin tutkunlarını Pamukkale'deki travertenlerin üzerinde uçuruyor - Yamaç paraşütü pilotu Aydemir: - "Memurluğu veya avukatlığı düşünmedim. Yaşamımı yamaç paraşütü pilotluğu yaparak sürdürmek istedim. Kazanç açısından da beni tatmin ediyor"

21 Ağustos 2017 Pazartesi 12:30