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Adramytteion Antik Kenti arkeolojik kazıları başladı

- Burhaniye Belediyesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi iş birliğiyle 6 yıldır sürdürülen antik kentteki kazı çalışmaları yeniden başladı - Kuzey Ege Arkeoloji Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Müdürü Özgen: - "Koruma amaçlı imar planı onay aşamasına geldi"

Adramytteion Antik Kenti arkeolojik kazıları başladı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki Adramytteion Antik Kenti'nde, 2017 yılı kazı çalışmalarına başladı.

Kazı başkanlığını yürüten Kuzey Ege Arkeoloji Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Murat Özgen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi başta olmak üzere farklı üniversitelerin katıldığı, belediyenin de destek verdiği Adramytteion Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarının 2012'den beri yapıldığını hatırlattı.

Ören Mahallesi'ndeki Adramytteion Antik Kenti kazılarıyla ilgili Koruma Amaçlı İmar Planı'nın onay aşamasına geldiğini belirten Özgen, şöyle konuştu:

"Kazı ve yüzey araştırmaları 2016 yılında kurulan 'Kuzey Ege Arkeoloji Araştırmaları ve Uygulama Merkezi'nde toplandı. Merkez, antik yerleşim, modern doku bütünlüğündeki sit koşullarında yakın geçmişten bu yana eksiklikler nedeniyle süregelen sorunlarını çözecek, kültürel değerler korunarak Ören'i yükseltecek. Örnek model olarak ön plana çıkaracağı bir vizyonda çağdaş çözümler getiren ve kullanımlar sunan Koruma Amaçlı İmar Planı da bulunmakta."

Adramytteion Koruma Amaçlı İmar Planı yürütücüsü ve Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Rıfat Akbulut da gerçekleştirilen bir dizi çalışma ve proje arasında Ören meydan ve yaya gezinti yolunun yörenin arkeolojik karakterine uygun olarak arkeoloji temalı bir yeşil alan olarak arkeopark şeklinde düzenlenmesi yönünde 2016 yılında başlatılan projelerin 2017 yılında tamamlanarak belediyeye tesliminin hedeflendiğini aktardı.

Akbulut, Türkiye'de ve dünyada henüz az sayıda örneği olan arkeopark düzenlemesinin Ören ve Burhaniye'nin Türkiye'de tekrar ilgi odağı haline gelmesi yönünde de önemli bir adım olacağını vurguladı.

Akbulut, uygulama projesinin farklı disiplinlerden geniş bir ekip tarafından hazırlandığını kaydetti.

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