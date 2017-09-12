ADT 10 Ekim'de perdelerini açıyor

ADANA (AA) - Adana Devlet Tiyatrosu (ADT), yeni sezonu 10 Ekim’de "Fareler ve İnsanlar" adlı tiyatro oyunuyla açacak.

ADT'den yapılan açıklamaya göre, tiyatro oyuncuları, 2017-2018 sezonunda ilk kez sahnelenecek “Fareler ve İnsanlar” oyunu için provaları sürdürüyor.

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi yazar John Steinbeck'in yazdığı, Jason Hale'nin yönettiği, Zeynep Avcı'nın Türkçe'ye çevirdiği oyunun dekor tasarımını Selim Cinisli, kostüm tasarımını İnci Kangal Özgür, ışık tasarımını Yakup Çartık, müziklerini Onur Yüce, yönetmen yardımcılığını ise Mazlum Taşkıran gerçekleştiriyor.

1984 - 1985 tiyatro sezonunda Adana seyircisiyle buluştuktan 33 yıl sonra yeniden sahnelecek oyunda Fırat Demirağ, Barış Özkan, Efe Ünsal, Yeliz Tekman, Mazlum Taşkıran, Akif Özdemir, Recep Kekil, Ozan Sargın, Burak Erol, Özgür Küçüköner, Gürcan Algan ve Vahit Yöney rol alıyor.

İki gezgin çiftlik işçisi olan George Milton ve Lennie Small'un büyük bunalım sırasında ABD Kaliforniya'da yaşadıkları trajik olayların anlatıldığı oyun, 10 Ekim Salı günü saat 20.00'de Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.



