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Afganistan'da "buzağı kaçırma' müsabakaları başladı

MEZAR-I ŞERİF (AA) - Afganistan'da her yıl çeşitli bölgelerde oynanan Buzkaşi, Mezar-i Şerif Stadyumu'nda izleyenlerin büyük heyecanına sahne oluyor.Deşti Şadiyan mevkiinde toprak zeminli eski stadyumda yüzlerce atlı oyuncunun katılımıyla...

Afganistan'da

MEZAR-I ŞERİF (AA) - Afganistan'da her yıl çeşitli bölgelerde oynanan Buzkaşi, Mezar-i Şerif Stadyumu'nda izleyenlerin büyük heyecanına sahne oluyor.

Deşti Şadiyan mevkiinde toprak zeminli eski stadyumda yüzlerce atlı oyuncunun katılımıyla gerçekleştirilen Buzkaşi, adını 'buz' (buzağı) ve 'kaşi' (kaçırmak) kelimelerinden alıyor.

Günümüzde Afganistan'ın milli sporu olarak da bilinen Buzkaşi, özellikle Orta Asya'da pek çok bölgede eskiden beri oynanıyor.

Bu oyun Afganistan'nın kuzey kesimlerinde dini ve milli bayramlarda ve genelde kış aylarında hafta sonları oynanıyor.

Tarihte göçebe savaşçıların oynadığı Buzkaşi, geniş bir düzlükte takımlar halinde veya bireysel oynanabiliyor. Buzkaşi oyunlarına yerel dilde "Oğlak"adı veriliyor.

Oyunda amaç oyuncunun, kafası kesilmiş ve iç organları boşaltılarak dikilmiş bir oğlak veya buzağıyı, at üstünde taşıyarak belirli bir mesafeyi kat etmesi. Bu oyun esnasında düzlüğün ortasında bulunan bayrağın etrafında daha önceden belirlenen sayıda tur atılır ve hedeflenen noktaya buzağı bırakmakla sonuca gidilir.

Buzkaşi müsabakalarında oyuncular, birbirlerinin sayı yapmasına engel olmak için atı sendeletecek bir güç kullanıyor. Atlılar diğer oyuncuların tartaklama ve tekmelerinden korunmak için genellikle kalın giysiler ve baş koruyucular giyiyor.

Oyuncular, taşıdığı ölü hayvan bedenini alanın bir ucundaki bir bayrağın veya işaretlenmiş yerin etrafından dolaştırıp alanın diğer ucundaki sayı yapacakları dairenin (Adalet Çemberi) içine atıyor. Atlılar, rakip atları ve atlıları savuşturmak için kullandıkları, çoğunlukla dişlerinin arasında tuttukları bir kırbaç taşıyor.


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Anahtar Kelimeler:
AfganistanBuzkaşi
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