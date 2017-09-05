"Afyonkarahisar Tanıtım ve Turizm Günleri" yarın İstanbul'da başlıyor

ANKARA (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İstanbul'da gerçekleştirilecek "Afyonkarahisar Tanıtım ve Turizm Günleri" etkinliğiyle kentin kültürel, turistik, tarihi, dini ve ekonomik değerlerini ve markalarını tanıtmayı hedeflediklerini bildirdi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Eroğlu'nun öncülüğünde gerçekleştirilecek tanıtım ve turizm günleri etkinliği yarın İstanbul Maltepe'de Sahil Orhangazi Parkı'nda başlıyor.

Açıklamada, Bakan Eroğlu'nun etkinlikle ilgili değerlendirmesine de yer verildi.

Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar'ın özellikle turizm açısından çok büyük bir potansiyeli olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:



"Gerçekleştirilecek tanıtım günleri etkinliği ile Afyonkarahisar'ın kültürel, turistik, tarihi, dini ve ekonomik değerlerini ve markalarını tanıtmayı hedefliyoruz. Yine etkinlikle on binlerce Afyonkarahisarlının yaşadığı İstanbul'da dayanışma, yardımlaşma ve kardeşlik duygularını canlı tutmak adına insanlarımızı bir araya getireceğiz. Ayrıca şehrimizin sahip olduğu değerleri ve markaları İstanbul'da tanıtarak, özellikle turizm potansiyelini daha da artıracağız."



Afyonkarahisar'ın "termalin, lezzetin, mermerin ve zaferin başkenti" olduğunu kaydeden Eroğlu, 5 gün sürecek etkinliğe başta valilik, belediye ve ilçe belediyeleri olmak üzere birçok kurum ve kuruluşun iştirak edeceğini aktardı.