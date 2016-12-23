Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
En uzun gecede cirosu yüzde 75 arttı
En uzun gecede cirosu yüzde...
Üst yönetimde önemli değişiklik oldu
Üst yönetiminde önemli değişiklik oldu
İkinci defa dünya faktoringcilerinin başkanı oldu
Faktoringciler ikinci defa başkan seçti
Serbest piyasa elektrik tüketicisne büyük fırsat sağlayacak
Serbestlik elektrik için büyük fırsat
AB'den Gümrük Birliği açıklaması
Güncelleştirme faydalı olacak

Afyonkarahisar'da "Halep’e Yol Açın" kampanyası

- AKÜ personeli tarafından toplanan malzemeler, Halep'e ulaştırılmak üzere İnsani Yardım Derneği Afyonkarahisar Şubesine teslim edildi

Afyonkarahisar'da

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da "Halep’e Yol Açın" kampanyası kapsamında Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) personeli tarafından toplanan yardım malzemeleri, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere İnsani Yardım Derneği Afyonkarahisar Şubesine teslim edildi.

AKÜ'de idari ve akademik personelin katılımı ile gerçekleştirilen yardım toplama kampanyasında 120 aileye yetecek gıda kolisi ile 500 kişilik giyim eşyası toplandı.

Toplanan yardım malzemeleri, İnsani Yardım Derneği Afyonkarahisar Şubesi ve sivil toplum kuruluşlarının "Halep’e Yol Açın" kampanyası kapsamında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için dernek başkanı Ahmet Ertürk’e teslim edildi.

AKÜ Rektörlük binasındaki törende konuşan İnsani Yardım Derneği Afyonkarahisar Şubesi Başkanı Ertürk, üniversite personelinin Halep’te yaşanan drama sessiz kalmayarak destek olduğunu ifade etti.

Ertürk, "Halep için biz de buradayız, bizde varız diyen üniversite personeline teşekkür ediyorum. Burada toplanan yardım malzemelerinin de olduğu 5 tır yardım malzemesini yarın Halep’e göndereceğiz." dedi.

AKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Karakaş ise Suriye'de yaşanan dramın Halep'te odaklandığını ve bu drama toplumun her kesimin duyarlılık gösterdiğini söyledi.

Bu doğrultuda üniversite personelinin bir araya gelerek yardım topladığını ve yaşanan drama sessiz kalmadıklarını belirten Karakaş, 120 kişilik gıda paketlerinin ve 500 kişilik giyim malzemelerinin İnsani Yardım Derneğine teslim edildiğini aktardı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
‘Halep’e Yol Açın’ KampanyasıAfyonkarahisarAküİHH
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.