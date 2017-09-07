Ağa takılan caretta caretta yavrusunu vatandaşlar kurtardı

MERSİN (AA) - Mersin'de balıkçı ağlarına takılan caretta caretta yavrusu, vatandaşların uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.
Deniz kaplumbağalarının üreme ve yaşam alanlarının yoğunluğuyla öne çıkan Mersin'in Silifke ilçesinin Narlıkuyu kumsalında denize giren vatandaşlar, kıyıda bir caretta caretta olduğunu fark etti.
Caretta caretta yavrusunun balıkçı ağına takıldığını gören vatandaşlar, deniz kaplumbağasına dolanan ağları çıkarmak için çaba sarf etti.
Yoğun uğraşların ardından kurtarılan yavru deniz kaplumbağası, yaşam alanına bırakıldı.