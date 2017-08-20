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Ağları sokak hayvanları için örüyor

- İzmir'de yaşayan Gülşen Durualp, sakat hayvanların giderlerini karşılamak için balık ağı örüyor - Durualp: - "Kazandığım para ile sakat sokak hayvanlarına bakıyorum. Çevremde benim sakat hayvanlara baktıklarımı bilenler buldukları sakat hayvanları bana getiriyorlar. Onların tedavi ve mama giderlerin karşılıyorum"

Ağları sokak hayvanları için örüyor

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - İzmir'de özel bir firmada yönetici iken emekli olan 56 yaşındaki Gülşen Durualp, evinde bakımını yaptığı sakat hayvanların masraflarını karşılamak için balık ağı örüyor.

Durualp, 11 yıl önce yerleştiği Urla'da bakıma muhtaç hayvanlarla ilgilenmeye, çevresinde bulunan sakat kedi ve köpeklere evinin bahçesinde bakmaya başladı. 3 yıl öncesine kadar emekli maaşıyla bakımlarını yaptığı hayvanların sayısı çoğalınca yapabileceği bir iş arayan Durualp, Güzelbahçe Belediyesinin açtığı "Balık Ağı Onarım Kursu"na yazılarak hem yeni bir meslek öğrenirken hem de hayvanların masraflarını daha iyi karşılıyor.

Kursa gittiği günlerde de hayvanları yanından ayırmayan Durualp, doğumdan sonra ayaklarında güç kaybı oluşan isimlerini Miço ve Tayfa koyduğu yavru kedilerle balık ağı örmeyi sürdürüyor.

- "Kazandığım para ile sakat sokak hayvanlarına bakıyorum"

Gülşen Durualp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emekli olduktan sonra sokakta yaşayan sakat hayvanlara adadığını, daha çok sakat hayvana bakabilmek için balık ağı onarım kursuna başladığını belirtti.

Kursa başladığı üç yıldan bu yana baktığı sakat kedi ve köpek sayısının yirmiyi bulduğunu aktaran Durualp, "Emekli maaşımla yapmak istediklerimi yapamıyordum. Çünkü ben sakat hayvanlara bakıyorum. Masrafları oldukça ağır. Bunun için para kazanmak gerekti internette araştırmalar yaparken, balık ağı kursunu gördüm başlayacak olan kursa kaydımı yaptırıp başladım. Kazandığım para ile sakat sokak hayvanlarına bakıyorum. Çevremde benim sakat hayvanlara baktıklarımı bilenler buldukları sakat hayvanları bana getiriyorlar. Onların tedavi ve mama giderlerin karşılıyorum." dedi.

Durualp, çocukluğunda yaşlı balıkçıların ağları örerken gördüğünü, onlara imrendiğini şimdi aynı işi kendisinin yaptığını, ilk başta çok zorluk çektiğini ancak para kazanıp baktığı sakat hayvan sayısı artınca bu işi sevmeye başladığını ifade etti.

- "Kendimi çok huzurlu hissediyorum"

"Çocuklarım" dediği hayvanları yanında iken çok mutlu olduğuna işaret eden Durualp, şöyle devam etti:

"Çevrem ilk başta karşı çıkıyordu. 11 yıldır aynı yerde oturuyorum ilk başta tepki gösterdiler ama sonra zaman içinde onlara kedi ve köpek sahiplendirdim. Elbirliği ile sakat hayvanlara bakıyoruz. Ben hayatta bir misyonum olduğuna inandım. Onlarsız bir hayat düşünemiyorum. Onlara Allah sağlık sıhat versin. Ben çalışıp kazanırım. Elim ayağım tuttuğu sürece onlar için yapacağım bu işi. Bunun tarifi yok, kendimi huzurlu hissediyorsunuz, yardım etmenin verdiği huzuru."

Durualp, balıkçılarının kendilerine sipariş ettiği ağların hem tamirini hem de dolamasını yaptıklarını, erkek mesleği olarak bilinen balık ağı onarım işini isterse tüm kadınların yapabileceğini kaydetti.

Balık Ağı Kursu eğitmeni Şafak Surkultay, Durualp'in inat edip mesleği öğrendiğini belirtti.

Durualp'in hayvan sevgisinin herkese örnek olduğuna işaret eden Surkultay, şimdiye kadar İzmir genelinde açtığı kurslarda çok kadın öğrencisinin olduğunu ama Durualp'in bu özelliği ile tek olduğunu ifade etti.

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