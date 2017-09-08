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'Agora Meyhanesi'nin söz yazarı Şenli hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - Agora Meyhanesi şarkısının söz yazarı şair Onur Şenli, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.Alınan bilgiye göre, Şenli uzun süredir kanser tedavisi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü'nde...

'Agora Meyhanesi'nin söz yazarı Şenli hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - Agora Meyhanesi şarkısının söz yazarı şair Onur Şenli, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Şenli uzun süredir kanser tedavisi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü'nde hayata gözlerini yumdu.

Şenli'nin cenazesi, yarın Bornova Ali Rıza Güven Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Adapazarı'nda 1940 yılında dünyaya gelen Şenli, liseyi İzmir'de Namık Kemal Lisesi'nde okudu. Şiirle üniversite eğitim aldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde tanışan Şenli'nin, Agora Meyhanesi, Ömrümüzün Son Saati Çalmadan Gel gibi çok sayıda şiiri bestelendi

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