"Ah AVM Vah GSM" seyirciyle buluştu

İSTANBUL (AA) - Yönetmenliğini Ulvi Alacakaptan'ın üstlendiği, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle hazırlanan "Ah AVM Vah GSM" oyununun prömiyeri yapıldı.

Birlik Sanat tarafından Ahmet Mercan'ın "İçimdeki Aslan" isimli oyunundan hareketle hazırlanan eser, Maya Cüneyt Türel Sahnesi'nde seyircilerle buluştu.

Oyun öncesi AA muhabirine açıklama yapan Alacakaptan, tiyatroda değişik metinler ve üsluplar denediklerini belirterek, sahneledikleri oyunun da ilginç bir eser olduğunu söyledi.

Eserde ayrıca oyuncu ve bazı sahnelerde anlatıcı olarak yer alan Alacakaptan, eserin Mevlana'nın kaleme aldığı Mesnevi'de yer alan bir fabl'a dayandığına işaret ederek, "Fabl deyince belki herkes bilmez. Bir hayvan hikayesi. Hayvan hikayesi deyince de seyirciler sakın çocuklarını getirmesinler. Oyunumuz 12 yaşından yukarı izleyiciler için." dedi.

- "Tiyatro bir ders vermez ama bazı ipuçları ve öğütler verebilir"

Oyununun ilk bölümünde hikayenin hayvanlarla başladığını aktaran Alacakaptan, şunları kaydetti:

"Oyunun ikinci bölümü uyuşturucu müptelası bir liseli gencin hikayesine dönüşüyor. Hem eğlenceli, hem öğütlü gerçek bir kıssa. Herkes oyundan nasibi kadar mesaj alır. Ancak bizim oyunda vermek istediğimiz; aslında insanın hırsı-şimdilerde ego diyorlar biz nefis deriz ona-oyunumuz nefsin azgınlığı üstüne, kişinin kendisini bilmesi, toplumdaki yerini bilmesi, razı olmasıyla ilgili ve uyuşturucu ile diğer zararlı alışkanlıkların insanları nereye götüreceği ve kurtuluşlarının nerede olacağı ile ilgili bir oyun. Tiyatro bir ders vermez ama bazı ipuçları, öğütler verebilir."

Alacakaptan, oyuna 2 aydır hazırlandıklarını dile getirerek, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın GENÇDES diye bir projesi var. Her türlü sanatsal, kültürel alanda bu bir tiyatro kursu, bir ebru kursu olabilir, mahallede bir sosyal çalışma olabilir, bu tip projeleri destekliyor Bakanlık. Bu oyun da GENÇDES projesi kapsamında yer alan bir oyun. Bu oyunda başarılı olursak yeni GENÇDES projeleri için hazır olduğumuzu bildiririz." diye konuştu.

Senem Sönmez Arslan ise oyunda bir tavşanı canlandırdığını ve karakterinin sürprizlerle dolu olduğunu kaydetti.

Tiyatro alanında 17 yıldır oyunculuk yaptığını, oyuna hazırlanırken çok eğlendiklerini belirten Arslan, "Hem anlattığımız mesaja inanıyoruz, hem de birlikte çalışmaktan çok keyif aldık. Herkes işini severek ve önemseyerek yapıyor. Çok önemli bu, tiyatroda ayrıca önemli. Bu yüzden de çok keyifli bir süreç geçirdik." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 1 saat süren ve müzikli sahnelerin de bulunduğu oyunu izleyenler arasında eserin yazarı Ahmet Mercan da yer aldı.

Oyunda Alacakaptan ve Arslan'ın yanı sıra Bülent Develi, Kamil Aras Demir, Nurettin Küçüksavcı ve Ümit Saçlı rol alıyor.

Oyunun müzik direktörlüğünü Osman Eriş, afiş tasarımını ise Bülent Arslan gerçekleştirdi.