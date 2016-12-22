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Ahmet Güneştekin'in eserleri İstanbul'da sergileniyor

- Sanatçı Güneştekin: - "Bu eserler İstanbul halkının ve İstanbul'a gelen bütün insanların aylarca rahat bir şekilde görebileceği bir sergileme şekliyle halka sunuldu"

Ahmet Güneştekin'in eserleri İstanbul'da sergileniyor

İSTANBUL (AA) - Sanatçı Ahmet Güneştekin'in Venedik’te büyük ilgi gören heykelleri ziyarete açıldı.

Bakırköy'deki A Plus AVM'ye yerleştirilen heykellere ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Güneştekin, iki eserin hazırlanmasının bir yıl sürdüğünü belirterek, "İtalya'da, dünyanın en önemli sanat bienalinde bu eserler yedi ay sergilendi." dedi.

Sanatçı Güneştekin, eserlerin İstanbul'u anlattığına dikkati çekerek, "Milyon Taşı, dünyanın merkezini işaret ediyor ve İstanbul Sultanahmet'te olan bir taştır. 'Milion Taşı' ise ondan referans alarak yaptığım bir iştir. Konstantiniyye ise Osmanlı'nın bütün dönemlerinde İstanbul'a adını veren isimdi ve bütün o kültürel katmanları barındıran bir isimdi. 'Kostantiniyye' de tekrar onu hatırlatmak ve o tarihi katmanlarla yüzleşmemi sağlamak için yaptığım bir eserdi. Aynı şekilde 'Çemberlitaş' eseri de yine İstanbul serisinin bir parçasıydı. Bu eserler burada şimdi İstanbul halkının ve İstanbul'a gelen bütün insanların aylarca rahat bir şekilde görebileceği bir sergileme şekliyle halka sunuldu." diye konuştu.

Eserlerin Murat Delibalta'nın koleksiyonuna dahil olduğunu dile getiren Güneştekin, "Sevgili Murat Delibalta, bu koleksiyonu halka açtı ve bu çok önemli bir sanat olayı. 'Ölümsüze Yolculuk' eserim, bu yılki Contemporary İstanbul'da en çok ses getiren eserim, burada aylarca sergilenecek. Böylelikle eserlerimi görmek isteyen ve merak eden insanlar da çok rahat görebilecek." ifadelerini kullandı.

Ahmet Güneştekin, son beş yıldır uluslararası sergiler açtığının altını çizerek, Kuran'da Kehf Suresi'nden yola çıkarak yaptığı bir yolculuk hikayesi olan 'Zülkarneyn'i tema olarak seçtiğini kaydetti.

"Kırk Yama" isimli yeni eserinin de 11 Ocak'ta New York'ta sergilenmeye başlayacağını aktaran sanatçı, "Başta Amerika olmak üzere, Avrupa'nın birçok kentinde yeni yaptığım bu tarz işler, metal, heykel ve seramikler, yeni koleksiyonlarım sergilenecek." dedi.

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Ahmet GüneştekinHeykelSergi
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