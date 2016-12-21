'Ahmet Yesevi filmi yapılmalı'

İSTANBUL/ASTANA (AA) - Hilal Uştuk - Astana Türk Filmleri Haftası Genel Koordinatörü Öner Kılıç, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen "Türk Filmleri Haftası"na ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.



Kılıç, etkinliğin iki yıldır devam ettiğini belirterek, "Bu projenin ilk ayağını Azerbaycan'da gerçekleştirdik. Bunu yaparken amacımız sadece film seyretmek değil, ortak yapımlardı. Bu konuda da iki yıl içinde belli bir yol aldık." ifadelerini kullandı.



"Bir yıl içinde sinemayla ilgili birlikteliği kurduk"

Kazakistan'ın önemli medya kurumlarından Kaz Medya ile görüştüklerini söyleyen Kılıç, şunları kaydetti:



"Ortak neler yapılabilir onu konuştuk. Ufak tefek de olsa bir yol aldık. 23 Aralık'ta tekrar toplantı yapacağız. Belki televizyon programıyla başlanacak bu ortaklık ama bunun sinemayla ve medyanın diğer güçleriyle birleşeceğine inanıyorum. Bu sevindirici bir şey. Bir yıl içinde sinemayla ilgili bu birlikteliği kurduk ve bir yol almaya başladı. Bunun Türkiye'de duyulmasında fayda var. Türkiye'deki diğer yapımcı ve yönetmenler festivale gelmese dahi, bireysel olarak veya bizlerin aracılığıyla buradaki yapımcı ve yönetmenlerle buluşabilirler."



Astana Türk Filmleri Haftası Genel Koordinatörü Kılıç, Türkiye ile Kazakistan arasında ortak değerler olduğunun altını çizerek, "En önemlisi Dede Korkut. Dede Korkut hikayeleri bu coğrafyaya ait. Bizim Anadolu'da Alperenlerin çıktığı noktadır Kazakistan. Pir Hoca Ahmet Yesevi'nin memleketidir Kazakistan. Bu sene UNESCO tarafından Ahmet Yesevi yılı ilan edildi. Türkiye ile Kazakistan, Ahmet Yesevi filmi yapmalı. Bu etkinlik büyük ihtimalle onun da yolunu açıyor." değerlendirmesinde bulundu.



Ahmet Yesevi filmi için bir teklifte bulunduklarını aktaran Kılıç, Kazakistan tarafının buna olumlu baktığını söyledi.