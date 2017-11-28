"Aile Arasında"nın galası yapıldı

İSTANBUL (AA) - BKM yapımın yeni filmi "Aile Arasında", 1 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Yönetmenliğini Ozan Açıktan'ın üstlendiği, senaryosunu ise Gülse Birsel'in kaleme aldığı filmin galası Kanyon AVM'de gerçekleşti.

Galada basın mensuplarına açıklamada bulunan aynı zamanda filmin oyuncularından Birsel, aile konusu üzerine senaryo yazmayı çok sevdiğini belirterek, "Özellikle dünür hikayeleri, nişan hikayeleri, düğün, kız isteme vesaire bizim toplumsal hafızamızda çok eğlenceli bir konu. Çok da vakit, enerji ve para harcadığımız bir konu. Çeyizler, bohçalar gibi buralardan çok komedi çıkıyor." dedi.

Birsel, filmin çekimlerinin 7 hafta sürdüğünü kaydederek, şöyle devam etti:

"Biz tabii ki birbirini çok seven bir ekip olarak eğlendik ama esas amaç sete gidip eğlendik, ne güzel tatil yaptık, döndük değil gibi bir şey değil. Sette aslında biz seyircinin eğlenmesi için uğraştık. Herkesin derdi böyle bir şeydi. Herkes en iyi oyununu oynasın, en iyi şekilde çeksin, harika bir film çeksin ve seyirci eğlensin. Şimdi biz bu geceden itibaren çok eğlenmeye başlayacağız."

Filmin başrol oyuncularından Engin Günaydın da, "Aile Arasında, çok uzun süredir takip ettiğim bir projeydi. Her şey yolunda gidiyordu ve bundan dolayı kesinlikle bu projede olmalıydım." diye konuştu.

Erdal Özyağcılar da 29 yıl aradan sonra bir sinema filminde yer aldığını kaydederek, "Filme katılmamı Gülse Birsel ikna etti. 4 saatte senaryoyla beni ikna etmiş değil, ben zaten ilk okuduğumda filme ikna olmuştum." ifadelerini kullandı.

Yönetmen Ozan Açıktan ise, "Bu filmin en heyecanlı ekip elemanı benim. Çünkü bütün oyuncu arkadaşlarım bu filmi ilk kez şimdi görecekler. Dolayısıyla seyirciyle buluşacak olması kadar, oyuncularımla da ilk kez buluşuyor film. Gülse ile biz birkaç kez izledik filmi çok güldük, çok eğlendik, biz tavsiye ediyoruz filmi. Kesinlikle komik ve eğlenceli bir film." değerlendirmesinde bulundu.

Açıktan, iyi bir filmin ortaya çıktığına işaret ederek, "Üstelik komik ve iyi bir film yaptığımızı düşünüyoruz. Bu ikisi bir arada zor bulunuyor. Bu ikisini bir arada bulmak isteyen seyircilerin sahip çıkacağı bir film yaptığımızı düşünüyoruz. İnşallah bu gişeye de yansır. Çünkü biz bu işi hakikaten devam edebilmek için yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Galaya aralarında Mahmut Tuncer, Yavuz Seçkin, Songül Öden, Ercan Saatçi, Şebnem Dönmez, Seray Sever, Can Bonomo, Sarp Akkaya ve Emre Karayel'in bulunduğu birçok ünlü ismin yanı sıra BKM Mutfak oyuncuları da katıldı.

Komedi türündeki "Aile Arasında" adlı filmin oyuncu kadrosunda Birsel, Özyağcılar ve Günaydın'ın yanı sıra Devrim Yakut, Fatih Artman, Derya Karadaş, Şevket Çoruh, Su Kutlu, Deniz Hamzaoğlu, Ayta Sözeri, Devin Özgür Çınar, Ünal Yeter ve Arif Erkin yer alıyor.

Filmin konusu ise şöyle:

"Çok takıntılı bir adam olan Fikret (Engin Günaydın) ve müzikhol vokalisti Solmaz (Demet Evgar), aynı gün yıllar süren evliliklerini bitirmiş ve çok tuhaf olaylar sonucunda karşılaşmışlardır. Bu sırada Solmaz'ın kızı Zeynep, zengin bir kebapçının oğluyla evlenmeye karar vermiştir. Ancak ilk başta aile arasında olması planlanan nikah, giderek tantanalı bir hal alınca Fikret kendini hiç beklemediği olayların ortasında bulacaktır."