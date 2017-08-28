"Ailece Şaşkınız" 2 Mart 2018'de vizyona girecek

İSTANBUL (AA) - Komedi türündeki "Ailece Şaşkınız" filmi, 2 Mart 2018'de sinemaseverlerle buluşacak.

İstanbul ve Bursa'da çekimleri 5,5 hafta süren filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Selçuk Aydemir üstlendi.

TR 40 33 Productions yapımcılığında gerçekleşen filmde, "İşler Güçler" ve "Kardeş Payı" dizileri ile "Çalgı Çengi" ve "Düğün Dernek" filmlerinde rol alan ikili Ahmet Kural ile Murat Cemcir'in yanı sıra Cengiz Bozkurt, Günay Karacaoğlu, Bihter Dinçel, Mustafa Alabora, Çağlar Ertuğrul, Güven Murat Akpınar, Serhat Özcan, Cemil Şahin, Yılmaz Gruda, Ayda Aksel, Nebil Sayın, Erdal Şahin, Osman Kaba, Hakan Akın, Balım Gaye Bayrak ve Berat Efe Parlar izleyici karşısına çıkacak.

Film, gelirleri ve yaşama bakışları farklı iki ailenin gençleri arasındaki aşkı konu ediniyor.





