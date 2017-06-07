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Ailelerinden kilometrelerce uzakta iftar açıyorlar

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda araç kuyruğunda bekleyen tır şoförleri, ailelerinden kilometrelerce uzakta hazırladıkları yiyeceklerle iftar yapıyor.

Ailelerinden kilometrelerce uzakta iftar açıyorlar

AĞRI(AA) - Avrupa ve Türkiye'den aldıkları yükü İran, Türkmenistan ve Afganistan'a götürmek için Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'na gelen ve geçişlerin yavaşlaması nedeniyle beklemek zorunda olan tır şoförleri, tüm zorluklara rağmen ibadetlerini aksatmıyorlar.

Sınır kapısından geçiş için bekleyen şoförler, bu sırada namazlarını kılıp araçlarında Kur'an-ı Kerim okuyor, oruç ibadetlerini de yerine getiriyor.

Taşıdıkları yükleri bir an önce götürecekleri adreslere ulaştırmak isteyen şoförler, tır kuyruğundaki farklı kültürden meslektaşlarıyla hazırladıkları sofralarda, ailelerinden kilometrelerce uzakta oruçlarını açarak iftar yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

Gürbulak Sınır Kapısı'nda iftar yapan birçok tır şoförü, gece olmasına rağmen yoluna devam edip zaman zaman aracında bazen de yolda durup sahur yaparak niyet ettiği bir sonraki orucunu İran, Türkmenistan ve Afganistan'da açabiliyor.

Muhabir: Orhan Güngör

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