Ajda Pekkan Bodrum'da konser verdi

MUĞLA (AA) - Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, Muğla'nın Bodrum ilçesinde konser verdi.

Pekkan, bir otelin düzenlediği özel gecede sahne aldı.

Konserine "Ara Sıcak" şarkısıyla başlayan Pekkan, "Heves" adlı eseriyle devam etti. İzleyenlerin zaman zaman eşlik ettiği programda, aralarında "Ayrılık Ateşi", "Yakar Geçerim" şarkılarının da olduğu eserlere yer veren Ajda Pekkan'ın konseri yaklaşık bir saat sürdü.

Konseri, sanatçı Orhan Gencebay ve eşi Sevim Emre'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi takip etti.