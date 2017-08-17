Akasya kültür sanat sezonu açıldı

İSTANBUL (AA) - Akasya AVM'nin kültür sanat sezonu açıldı.

Akasya AVM (AKS) tarafından her ay düzenlenen tiyatro ve müzik etkinlikleri kapsamında, yeni sezonda şarkıcı ve oyuncu Halil Sezai, 9 Eylül'de sahne alacak.

Türkiye'de modern doğaçlama tiyatrosunun öncüsü olarak bilinen "Mahşer-i Cümbüş", 26 Eylül Salı günü tiyatroseverlerin izlenimine sunulacak.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü öğrencileri tarafından 2001 yılında kurulan "Mahşer-i Cümbüş", bugüne kadar 500'ün üzerinde "Tiyatro Sporu", 200'ün üzerinde ise "Beyin Fırtınası" gösterisi yaptı.

Oktay Şenol'un yazıp yönettiği "Sevimli Dinozor" adlı tiyatro oyunu ise 30 Eylül'de AKS sahnesinde çocuklarla buluşacak. Oyun, dinozoru ele geçirmek isteyen kötü bir bilim adamını konu ediniyor.

Tiyatro Alkış'ın yapımcılığını gerçekleştirdiği oyunda, Erdi Öztürk, Evren Alganatay, Ertaç Yıldız, Abdullah Karanfil, Deniz Özçelik, Başak Kara, İclal Atasoy, Metin Yıldırım ve Taylan Erler rol alıyor.