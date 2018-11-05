AKBANK CAZ FESTİVALİ ÜNİVERSİTELERDE

Akbank Caz Festivali’nin artık bir festival klasiği haline gelen ve en önemli etkinliklerinden biri olan “Kampüste Caz” başlıyor.

Üniversiteli gençlerin heyecanla beklediği “Kampüste Caz”, 10 gün boyunca 9 ilde binlerce gençle buluşacak.



“Kampüste Caz” sahnesi bu yıl; genç neslin önemli isimlerinden Evrencan Gündüz ve Uzaylılar’ı ağırlıyor. Evrencan Gündüz’e saksafonda Edward Pithey, trombonda Dilan Balkay, basta Salih Yeniev ve davulda Uğurcan Mamuzlu eşlik edecek.



Geçen 8 yılda 65 kampüste yaklaşık 32 bin üniversite öğrencisini ağırlayan Kampüste Caz, 12-23 Kasım 2018 tarihleri arasında sırasıyla; Edirne, Çanakkale, İzmir, Muğla, Eskişehir, Ankara, Kayseri, Mersin ve Adana’da cazın coşkusunu ve heyecanını üniversite kampüslerinde gençlerle buluşturacak.



28. Akbank Caz Festivali Kampüste Caz Konser Programı

12 Kasım Pazartesi // 18.00 Edirne Trakya Üniversitesi

13 Kasım Salı // 18.00 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

14 Kasım Çarşamba // 18.00 İzmir Ege Üniversitesi

15 Kasım Perşembe // 18.00 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

19 Kasım Pazartesi // 18.00 Eskişehir Anadolu Üniversitesi

20 Kasım Salı // 18.00 Ankara ODTÜ

21 Kasım Çarşamba //18.00 Kayseri Erciyes Üniversitesi

22 Kasım Perşembe // 18.00 Mersin Üniversitesi

23 Kasım Cuma // 18.00 Adana Çukurova Üniversitesi

www.akbankcaz.com