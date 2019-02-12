Akbank Sanat Caz Günleri Akbank Sanat; yaptıkları müzikte Batı Afrika poliritminden klasik Hint müziğine, dub-techno'dan post-rock'a çeşitli etkiler taşıyan Fazer’ı Akbank Sanat Caz Günleri kapsamında ağırlayacak. 20 Şubat’ta Akbank Sanat’ta gerçekleştirilecek konserde Fazer, ilk albümü “Mara“ dan parçalara ve yeni bestelerine yer verecek.

AKBANK SANAT CAZ GÜNLERİ KONSERİ



20 Şubat 2019, Çarşamba

Saat: 20.00



FAZER

Matthias Lindermayr, trompet

Paul Brändle, gitar

Martin Brugger, bas gitar

Simon Popp, davul

Sebastian Wolfgruber, davul

Fazer, Münih Müzik ve Sahne Sanatları Akademisi'nde tanışmış olan bas gitarist ve yapımcı Martin Brugger, trompetçi Matthias Lindermayr, gitarist Paul Brändle ve her ikisi de davulcu olan Simon Popp ve Sebastian Wolfgruber'ın birlikte oluştuduğu bir proje.

Eşsiz soundları, Batı Afrika poliritminden ve klasik Hint müziğine, dub-techno'dan ve post-rock'a çeşitli etkiler taşıyor.

ECM, ACT, Enja gibi önemli plak şirketlerini barındıran Münih'te yaşayan genç müzisyenler, doğaçlama müziğin gerginliğini ve dolaysızlığını koruyarak türün sınırlarına meydan okumak ve kendi yollarına gitmek istiyor.

İki davulcu karmaşık ritmik kalıplara izin verirken, bir piyanist / klavyecinin olmaması müzisyenlerin doldurması için hem ritmik hem de harmonik açıdan çok fazla alan bırakıyor. Lindermayr ve Brändle, sololar ve eşliklerde virtüözlüklerini sergilerken, Brugger de bas gitarıyla onları destekliyor.

Fazer bu konserde ilk albümü „Mara“dan parçalara ve yeni bestelerine yer verecek.



Biletler Biletix’ten ve Akbank Sanat Danışma’dan temin edilebilir.

Tam: 20 TL Öğrenci: 10 TL