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"Akbank Sanat Dünya Müziği Günleri"ne doğru

- Dünyanın birçok ülkesinden müzisyenlerin yerel müziklerini tanıtma imkanı bulduğu etkinlik, 6 Aralık'ta Estonyalı keman sanatçısı ve vokalist Maarja Nuut'un konseri ile başlayacak

İSTANBUL (AA) - Akbank Sanat tarafından düzenlenen "Akbank Sanat Dünya Müziği Günleri" 6 Aralık'ta müzikseverlerle buluşacak.

Dünyanın birçok ülkesinden müzisyenlerin yerel müziklerini tanıtma imkanı bulduğu etkinlik, 6 Aralık'ta Estonyalı keman sanatçısı ve vokalist Maarja Nuut'un konseri ile Akbank Sanat Sahnesi'nde başlayacak.

Nuut, geleneksel Estonya halk ezgilerini elektroniklerle birleştireceği konserde, orijinal katmanlı ses manzaraları oluşturacak.

Keman, vokal ve klavyenin yanı sıra, pan flüt ve cimbalom gibi otantik enstrümanlar kullanan Andrei Racu Band, etkinlik kapsamında 13 Aralık'ta vereceği konserde, Romen folk müziğinden örnekler sunacak.

Malili bir n'goni (Mandingo arpı) sanatçısı Abou Diarra ise 20 Aralık'ta gerçekleştireceği konserde Mali'nin geleneksel Mandingo müziği ve blues'u seslendirecek.

Akbank Sanat Dünya Müziği Günleri kapsamında, 15 yıldır Portekiz halk müziği türü fado söyleyen Tania Oleiro da 27 Aralık'ta sahne alacak.




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Akbank Sanat Dünya Müziği Günleri
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