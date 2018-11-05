  AKBANK SANAT KORE FİLM GÜNLERİ BAŞLIYOR

|Tarih
|Saat
|Filmin Adı
|6 Kasım, Salı
|19:00
|Bir Taksi Sürücüsü/ A Taxi Driver
|7 Kasım, Çarşamba
|19:00
|Küçük Orman/ Little Forest
|13 Kasım, Salı
|19:00
|Cadı: Bölüm 1: Yıkılma / The Witch : Part 1:The Subversion
|15 Kasım, Perşembe
|19:00
|Son Çocuk/ Last Child
|21 Kasım, Çarşamba
|19:00
|Dongju: Bir Şairin Portresi/ Dongju: Portrait of A Poet
|6 KASIM 2018 SALI /SAAT:19.00
|Bir Taksi Sürücüsü/ A Taxi Driver
|Yönetmen: Hun Jang
|Oyuncular: Kang-ho Song, Thomas Kretschmann, Hae-jin Yoo
|Yapım ve Format: Kore, 2017, 103’, Blu-ray
|Mayıs 1980. Man-seob Seul’de zar zor geçinen ve eşinin ölümünden sonra kızını tek başına büyüten bir taksi şoförüdür. Bir gün bir yabancının Gwangju şehrine gidiş-dönüş için yüklü bir para ödeyeceğini duyar. Yabancının, Gwangju şehri hakkındaki garip söylentileri araştırma amacı güden bir Alman gazeteci olduğunu bilmeden, Man-seob müşterisiyle yola koyulur.
7 KASIM 2018 ÇARŞAMBA /SAAT:19.00
|Küçük Orman/ Little Forest
|Yönetmen: Soon-rye Yim
|Oyuncular: Tae-ri Kim, Jun-yeol Ryu, So-Ri Moon
|Yapım ve Format: Kore, 2018, 103’, Blu-ray
|İşsizlik, kötü giden bir aşk hayatı ve okulda felaket notlar... Genç Hye-won’un büyük şehir hayatında hiçbir şey yolunda gitmemektedir. Sorunlarını arkada bırakarak doğduğu köye döner ve arkadaşları Jae-ha ve Eun-sook’la basit, huzur dolu yeni bir hayatın keyfini çıkarmaya başlar.
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13 KASIM 2018 SALI / SAAT 19.00
|Cadı: Bölüm 1:Yıkılma / The Witch : Part 1:The Subversion
|Yönetmen: Hoon-jung Park
|Oyuncular: Woo-sik Choi, Min-soo Jo, Da-mi Kim
|Yapım ve Format: Kore, 2018, 125’, Blu-ray
|10 sene önce, Ja-yoon açıklayamadığı bir olay sırasında bir hükümet tesisinden kaçar ve hafızasını yitirir. İsmini ve yaşını söyleyememesine karşın yaşlı bir çift onu yanına alır. Ja-yoon büyür ve bir televizyon programında büyük ödülü kazanarak ailesine yardımcı olur. TV’de görünmeye başladıkça hayatına garip insanlar girmeye başlar ve sıradan hayatı altüst olur.
|15 KASIM 2018 PERŞEMBE /SAAT: 19.00
|Son Çocuk/ Last Child
|Yönetmen: Dong-seok Shin
|Oyuncular: Moo-Sung Choi, Yeo-jin Kim, Yu-bin Seong
|Yapım ve Format: Kore, 2017, 123’, Blu-ray
|Sungcheol ve Misook dükkan işleten bir çifttir. Oğulları Eunchan, altı ay önce arkadaşı Kihyun’u kurtarmak isterken boğularak ölmüştür. Sungcheol bir gün Kihyun’un zor bir durumda kaldığına şahit olur ve onu korur. Başka bir çocuğu olmayan Misook, teselliyi çiftin yavaş yavaş hayatının bir parçasına dönüşen Kihyun’da bulur. Kihyun, Eunchan’ın ölümünün ardındaki şok edici gerçeği itiraf edene dek…
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21 KASIM 2018 ÇARŞAMBA / SAAT:19.00
|Dongju: Bir Şairin Portresi/ Dongju: Portrait of A Poet
|Yönetmen: Joon-ik Lee
|Oyuncular: Ha-Neul Kang, Jung-min Park, Moon Choi
|Yapım ve Format: Kore, 2016, 110’, Blu-ray
|Japon koloni döneminde genç Dong-Ju hayatının acı gerçekleri hakkında şiirler yazmaktadır. Japonya’nın politikaları daha sertleşince Korece bir şey yazmak yasaklanır. Dong-ju’nun yeteneğini gören bir Japon profesörü ona şiirlerini İngilizce yayımlamasını önerir. Ama Dong-ju Japonya karşıtı suçlamalara maruz kalır. Hayali suya düşecek ve şiirleri yok mu olacaktır?