AKBANK SANAT’TA “YENİ MEDYA SÖYLEŞİLERİ”

Moderatörlüğünü Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümünde Öğretim Görevlisi olan İsmail Hakkı Polat’ın yaptığı söyleşiler; “İnsan ve Toplum”, “Kültür-Sanat”, “Para” ve “Hukuk” başlıkları ve her söyleşide konusunda uzman farklı konuklarıyla 21 Mayıs tarihine kadar devam edecek.



Birbirleriyle etkileşimli milyarlarca dijital ekran üzerinden zaman-mekân algısını değiştiren yeni iletişim ortamının, farklı bir yaşam alanına dönüşmekte olduğu bu dönemde Akbank Sanat, konuyu değişik bakış açılarıyla ele almak, tartışmak ve zihinlerde yeni pencereler açmak üzere Yeni Medya Söyleşilerine ev sahipliği yapıyor.



Yeni Medya ve Yayıncılık söyleşisi; Yayıncılık, Yeni Medya ile nasıl bir değişim sürecine girdi? Gazetelerin kapanmasında yeni medyanın rolü ne kadar? Yeni Medya yayıncılığı radyo ve televizyonların geleceğini nasıl etkileyecek, nasıl bir dönüşüm olacak? Yeni medyadan doğmuş yepyeni yayıncılarla bu ortama taşınan geleneksel yayıncıların rekabetinin geleceği ne olacak? Yenilerin eskilere göre, eskilerin yenilere göre avantajları/dezavantajları neler? Yeni medya yayıncılığının sürdürülebilir bir gelir modeli var mı? Teknolojinin AR/VR veya robot gazetecilik gibi biçimlerde yayıncılık sürecine yoğunlukla dahil olması, yayıncılığın (gazetecilikle vücut bulan) o insani ve araştırıcı yönünü zedeliyor mu? Geleneksel medyanın haber ve gündem odaklı yayıncılık anlayışı, yeni medyada neden eskisi kadar popüler değil? Yeni kuşak okur haber kavramına nasıl yaklaşıyor ve yeni medyadaki içerik tüketim biçimi nasıl bir değişim içinde? Okur, yeni medya yayıncılık sürecine nasıl dahil edilmeli? Vatandaş gazeteciliği bir ütopya mı yoksa yeni medyanın olmazsa olmazı mı? Soruları çerçevesinde gerçekleşecek.





YENİ MEDYA SÖYLEŞİLERİ



Moderatör: İsmail Hakkı Polat

Nedir bu Yeni Medya? Neden bir türlü eskimiyor?

Sadece yayıncılıkla sınırlı bir şey mi? Yoksa daha ötesi de mi?

Kültür-Sanat, Finans-Ekonomi, Hukuk-Etik ve dahi insanla ve toplumla ilintisi/ilişkisi ne?



Bilgisayarlar, akıllı telefonlar, web siteleri, bloglar, arama motorları, sosyal medya platformları ve mobil uygulamalar; 4 milyarı aşkın dünya vatandaşını birbirine bağlayan ve medya olarak bildiklerimizden tamamen farklı dinamiklere sahip Yeni bir Medya.

Birbirleriyle etkileşimli milyarlarca dijital ekran üzerinden zaman- mekan algılarımızı değiştiren bu yeni iletişim ortamının, Arttırılmış/Sanal Gerçeklik (AR/VR) gibi uç deneyimler sayesinde, hepimizi içine çeken yeni bir yaşam alanına dönüşmekte olduğu bu dönemde Akbank Sanat olarak konuyu farklı bakış açılarıyla ele almak, tartışmak ve zihinlerinizde yeni pencereler açmayı amaçlayan bir söyleşi dizisiyle karşınızdayız. Moderatörlüğünü Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü Öğretim Görevlisi İsmail Hakkı Polat'ın yapacağı söyleşilerde Yeni Medya konusunda merak edilen birçok soru ve yanıtları, izleyicileri de söyleşiye dahil edecek etkileşimli bir formatta tartışılacaktır.



Program:



19 Şubat 2019, Salı Saat: 18.30



Kaan Kayabalı (Onedio.com Kurucusu)



“Yeni Medya ve Yayıncılık”



12 Mart 2019, Salı Saat: 18.30



Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman (Netkent Üniversitesi Rektörü)



“Yeni Medya ve Kültür-Sanat”





16 Nisan 2019, Salı Saat: 18.30



Cemil Şinasi Türün (Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi-Blockchain Sanatçısı) “Yeni Medya ve Para”





21 Mayıs 2019, Salı Saat: 18.30



Av. Şebnem Ahi (Ahi Hukuk Bürosu Kurucu ortağı)



Av. M. Gökhan Ahi (Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi)



“Yeni Medya ve Hukuk”



Etkinlikler ücretsizdir. Ücretsiz etkinliklerde katılım sayısı sınırlı olup etkinlik davetiyesi

1 saat öncesinde Akbank Sanat Danışman’dan temin edilebilir.





Kaan Kayabalı

1983 Ankara doğumlu olan Kaan Kayabalı, Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nin ardından lisans eğitimini ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, yüksek lisans eğitimini ise Bilkent Üniversitesi İşletme programında tamamladı. Mezuniyetinin hemen sonrasında Türkiye'nin ilk İleri Teknoloji Görüntü İşleme Sistemi'ni uygulayan şirketi olan Kade Vision'ı kurdu. Halihazırda yoluna V-Count adıyla devam eden şirket, yurtdışında 120 ülkeye ihracat yapmakta ve dünya çapında da 12 binden fazla noktada faaliyet göstermekte. Kayabalı'nın 2012 yılında Demirhan Büyüközcü ve Türkü Eğinlioğlu ile birlikte kurduğu Onedio.com ise, kısa sürede özellikle genç kuşakların ilgisiyle Türkiye'nin en özgün içeriklerinin üretildiği ve en yoğun ziyaretçi trafiğine sahip Yeni Medya yayınlarından biri haline geldi ve bu performans sonucu Kaan Kayabalı, MIT Technology Review Dergisi tarafından 2014 yılında yapılan 35 yaş altı umut veren 10 yenilikçi girişimci listesine girdi. Onedio'yu Türkiye'nin en büyük İnternet şirketi yapmayı hedefleyen Kaan Kayabalı, evli ve 1 çocuk babası.





İsmail Hakkı Polat

1989’da Ortadoğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan İsmail Hakkı Polat, 1989-2004 yılları arasında Siemens, Nortel-Netaş, Ericsson ve Turkcell gibi telekomünikasyon firmalarında mühendis ve yönetici olarak çalıştı. 2004 yılından bu yana Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Öğretim Görevlisi olarak “Yeni Medya” dersi veren Polat, üniversitenin Yeni Medya Bölümü’nün kuruluş çalışmalarında da yer aldı. Polat ayrıca, Doğan Holding, Merkez Yayın Grubu ve Ciner Medya Grubu gibi medya kuruluşlarının mobil iletişim ile ilgili birimlerinin kurulmasında ve interaktif servislerin geliştirilmesinde danışman olarak aktif görev yaptı. Dijital Dönüşüm Derneği Başkanı ve Kurucu Yönetim Kurulu üyesidir.