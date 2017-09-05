Akbank Sanat'tan

İSTANBUL (AA) - Akbank Sanat, yeni sanat mevsimini küratörlüğünü Ekmel Ertan ve Işın Önol'un yaptığı, "Siyah Gürültü (Black Noise)" isimli sergiyle açacak.
Bir güncel sanat projesi olan "Siyah Gürültü", 9 Eylül'de sanatseverlerle buluşacak.
Ses ile sessizlik arasındaki karmaşık ilişkiye odaklanan serginin, bir sanat ifadesi aracı olarak sesin, birbirinden farklı mecralardaki dönüşümünü, işlevini, işlevsizliğini, şiirselliğini ve gücünü ortaya koyması hedefleniyor.
Türkiye'den ve yurt dışından 7 sanatçının eserinin yer alacağı "Siyah Gürültü", 18 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.