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Akdeniz foku Karaburun Limanını mesken tuttu

İZMİR (AA) - İzmir'in Karaburun ilçesindeki limanda 5 gündür görülen Akdeniz foku çevre sakinleri ve diğer illerden gelenler tarafından ilgiyle izleniyor.Karaburun Limanında önceki gece bir tekneye çıkan dişi Akdeniz foku, sabah saatlerinde...

Akdeniz foku Karaburun Limanını mesken tuttu

İZMİR (AA) - İzmir'in Karaburun ilçesindeki limanda 5 gündür görülen Akdeniz foku çevre sakinleri ve diğer illerden gelenler tarafından ilgiyle izleniyor.

Karaburun Limanında önceki gece bir tekneye çıkan dişi Akdeniz foku, sabah saatlerinde avlanmak için denize dalıp bir saat sonra tekrar Karaburun Limanında bir başka teknenin üzerine yerleşti.

Esnaf İsmet Katmer, "İzmir'den Akdeniz fokunu görmek için gelenler oldu, bu da bizim işlerimize yansıdı." dedi.

Etem Emre, olayı üç gündür sosyal medyadan takip ettiğini belirterek, yakından görmek için Antalya'dan geldiğini bildirdi.

Fokun yerleştiği teknenin sahibi Ümit Bozkurt ise rahatsız olmaması için balık tutmaya çıkmadığını, kaldığı süre içerisinde de onu rahat ettirmeye çalışacağına değinerek,

"Koca iskelede geldi benim kayığımı buldu, teknemin kıymetinin arttığını düşünüyorum, satabilirim." diye konuştu.

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