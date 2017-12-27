Akif'in şiirlerini çizerek anlattılar

İSTANBUL (AA) - Şair Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerinin çizgilerle anlatıldığı "Mehmet Akif'in Çizgisi" adlı karikatür sergisi, sanatseverlerle buluştu.

Esenler Belediyesi'nce hazırlanan ve 19 karikatüristin eserlerinin yer aldığı sergi, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde açıldı.

Serginin açılışında AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, tarihte silinemeyecek izler bırakan milli şairin hayatını milletin özgürlüğüne adadığını söyledi.

Göksu, Mehmet Akif Ersoy'un kendi inancını, kahramanlarını büyütmeyi ezelden beri bilen bir şair olduğunu vurgulayarak, "Mehmet Akif Ersoy'u anmak bizler için hem vicdani hem de tarihi bir görev ve boynumuzun borcudur. Bu borcumuzu bir nebze de olsa ödeyebilmek için milli şairimizi gelecek nesillere, Asım'ın nesline daha da güzel bir şekilde anlatabilmek için Akif'in satırlarını yüreklere çizgilerle işleyelim istedik." dedi.

Akif'in şiirlerini kendi yorumlarıyla yansıtan 19 sanatçıya şükranlarını sunan Göksu, şunları kaydetti:



"Tarihimize silinmeyecek izler bırakmış, hayatını ve sanatını milletine adamış merhum Mehmet Akif, Çanakkale ve Kurtuluş savaşlarında yazdığı kahramanlık destanlarıyla milletimizin bağımsızlık ve özgürlük konusundaki kararlılığını, inancını ve ruh birlikteliğini en güzel şekilde sağlamıştır. Milletine, dostlarına karşı şefkatli, merhametli ve mütevazı olması, ülkesini, ideallerini, inancını tehdit edenlere karşı dik durması sayesinde, hayatıyla da bizlere güzel örnek olmuştur. İşte bunlardan dolayı aziz milletimiz de yüreğinde kendisine özel bir yer vermiştir. Biz de 19 kalem erbabı karikatür sanatçımızı bir araya getirerek, önemli bir çalışmanın altına hep birlikte imza attık."

Göksu, serginin Türkiye'de alanında ilk olduğuna dikkati çekerek, "İstiklal Marşı'ndan Çanakkale'ye, Bülbül şiirinden Mahalle Kahvesi'ne kadar Akif'in birçok şiirini konu alan 46 eser sergileniyor. İnşallah bu kıymetli çalışmalar, hem bizlerin hem de gençlerimizin milli şairimizi daha iyi bir şekilde tanımasına ve anlamasına vesile olur." diye konuştu.

Serginin açılışında AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta ve Esenler Kaymakamı Hulusi Şahin de birer konuşma yaptı.

- "Mehmet Akif'in Çizgisi" sergisi 8 Ocak'a kadar açık

İstiklal Marşı'nın yazarı, milli şair Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 81. yılında gerçekleştirilen "Mehmet Akif'in Çizgisi" adlı karikatür sergisinde, 19 karikatürist, Akif'in şiirlerini çizgilerle anlattı.

Satırlarda gizlenen dünyayı bugünkü kuşaklara anlatmak amacıyla yola çıkan Ahmet Altay, Ahmet Çakıl, Abdulbaki Kömür, Demirhan Kadıoğlu, Dağıstan Çetinkaya, Mikail Çiftçi, Hasan Aycın, Turgut Yılmaz, İsmail Özen, Halimenur Sevim, Nedim Polatoğlu, Kemal Güler, Murat Sevinç, Ahmet Ercan, İbrahim Sarı, Muammer Bulut, Aybüke Büşra Mumcu, Necmettin Çanak ve Yusuf Akgün, Mehmet Akif'in şiirlerini 46 eserle tuvale yansıttı.

Sergi, 8 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.