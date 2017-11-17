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"Akıllı uygulamalar ile trafikte yüzde 15 tasarruf sağlandı"

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Müdür Yardımcısı Sünnetçi: - "İstanbul'da yaptığımız çalışmalar sonucunda sürücülere yüzde 15'e varan oranda yakıt tasarrufu sağlandı"

ANKARA (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Müdür Yardımcısı Mustafa Sünnetçi, "İstanbul'da yaptığımız çalışmalar sonucunda sürücülere yüzde 15'e varan oranda yakıt tasarrufu sağlandı." dedi.

8. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi, ATO Kongre Merkezi'nde ikinci gün paneller ile devam etti.

Panelin ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Sünnetçi, trafik sorununu çözmek için 2002 yılından itibaren akıllı ulaşım sistemlerini İstanbul geneline yaymaya çalıştıklarını belirterek bu uygulamalarla sürücülere yakıt tasarrufu sağladıklarını, seyahat sürelerini kısalttıklarını, güzergah ve hız seviyesinde sürücülere yardımcı olduklarını ve hava kirliliğini önlemeye katkı verdiklerini ifade etti.

Sünnetçi, akıllı ulaşım sistemlerinde İstanbul'da yaptıkları çalışmalarla sürücülere yüzde 15' e varan oranda yakıt tasarrufu sağlandığına da işaret ederek şunları söyledi:

"Akıllı ulaşım sistemleri ile seyahat etme süresinde minimum yüzde 20 azalma, araçların ortalama hızlarında yüzde 35 oranında artış, yoğun trafiklerden oluşan hava kirliliği (karbon ve emisyon ) konusunda ise yüzde 18 azalma sağladık."

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