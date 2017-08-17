"Akizadeler-Bir Tatlı Huzur" tiyatroseverlerle buluştu

İSTANBUL (AA) - Kadıköy Belediyesi tarafından bu yıl 15.'si düzenlenen tiyatro festivalinde, Uygur Sanat Tiyatrosu "Akizadeler-Bir Tatlı Huzur" isimli oyunu sahneledi.

Özgürlük Parkı Sahnesi'ndeki oyun öncesinde AA muhabirinin sorularını yanıtlayan yönetmen Süha Uygur, tiyatro yapmanın dünyanın en büyük mutluluk kaynağı olduğunu söyledi.

Uygur, dünyanın en büyük heyecanının ve mutluluğunun tiyatro sayesinde yaşanabileceğini vurgulayarak, bu akşam bunu yaşadığını vurguladı.

Festivalin çok değerli olduğunu belirten Uygur, emeği geçenlere teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Tiyatronun nerede, hangi alanda ve şehirde olması hiç önemli değil, yeter ki tiyatro olsun. Tiyatro olduğu zaman da bizler çok mutlu oluyoruz., Kadıköy seyircisiyle karşı karşıya olmak bizi çok mutlu ediyor. Bu akşam rahmetli babam Nejat Uygur'un yazıp, zamanında oynadığı bir oyunu oynayacağız. Güzel bir akşam olacağını umuyorum, seyirciyle keyifli bir akşam geçireceğiz. Oyunda babamın tarzına mümkün olduğunca bağlı kalmaya gayret gösterdik. Mümkün olduğu kadar o Nejat Uygur lezzetini seyirciye vermeye gayret edeceğiz. Umarım onlar da beğenirler. Keyifli, alkış dolu bir tiyatro akşamı yaşarız."





- "Akizadeler-Bir Tatlı Huzur'u günümüze uyarladık"

Oyuncu Cengiz Küçükayvaz ise Nejat Uygur'un yazdığı ve Süha Uygur'un yönettiği oyunun İstanbul'un köklü ve önemli ailelerinden biri olan Akizadeler'in hayatını konu aldığını aktararak, "Oyun, geleneksel Türk tiyatrosu kalıpları ve modern tiyatronun harmanlamış şekliyle ilk defa 2017 yılında Uygur Sanat Tiyatrosu tarafından Süha Uygur önderliğinde devreye sokulan bir oyundur." dedi.

Bu tür oyunların güncellemeye dayalı olduğunu dile getiren Küçükayvaz, "Biz de bu güncellemeyi yerine getirdik. 2017 yılında geleneksel tiyatronun en güzel örneklerinden biri olan 'Akizadeler-Bir Tatlı Huzur' adlı oyunumuzu tekrar ele almak ve tekrar harekete geçirmek için çalışmalara başladık. Oyunumuzu sahneye koymaktan son derece mutluyuz. O dönem kuşağıyla bu dönem kuşağının arasındaki farkı göz önüne alarak, oyunumuzda değişiklikler yaptık ve ortaya harikulade bir oyun çıktı diyebilirim."

Sahneye çıkmadan önce her zaman çok heyecanlandığını belirten Küçükayvaz, Kadıköylü tiyatroseverlerle buluştuğu için çok heyecanlı ve mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

Festivalde bugüne kadar sahnelenen 15 oyunu yaklaşık 20 bin kişinin izlediği bildirildi.

Festival, 18 Ağustos Cuma günü sona erecek.