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Akseki-Seydişehir karayolunda zincirsiz araçlara izin verilmiyor

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Akseki ilçesi ile Konya'nın Seydişehir ilçesi arasındaki karayoluna araçların zincir takmadan çıkmasına izin verilmiyor.Akseki ilçesinde 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı....

Akseki-Seydişehir karayolunda zincirsiz araçlara izin verilmiyor

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Akseki ilçesi ile Konya'nın Seydişehir ilçesi arasındaki karayoluna araçların zincir takmadan çıkmasına izin verilmiyor.

Akseki ilçesinde 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri bölgede yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Bölge Trafik ekipleri de Akseki Kavşağı'ndan itibaren zincirsiz araçların geçişine izin vermiyor.

Yüksek tonajlı araçlar, bölgedeki dinlenme tesislerine yönlendirildi.

Öte yandan ilçe merkezindeki kar kalınlığı da 15 santimetreyi buldu. Etkili kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı 9 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki Koordinatörü İbrahim Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüksek rakımlı Ceceler, Kuyucak, Karakışla, Bademli, Süleymaniye, Değirmenlik, Salihler, Susuzşahap ve Günyaka mahallerinde tipi nedeniyle yolların ulaşıma kapandığını bildirdi.

Özkan, ekiplerin iş makineleriyle yol açma çalışmalarına başladıklarını kaydetti.

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Aksekide Kar Yağışı
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