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Aleyna Tilki Eskişehir'de konser verdi

ESKİŞEHİR (AA) - Şarkıcı Aleyna Tilki Eskişehir'de konser verdi. Kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen konsere Eskişehirli gençler yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan Aleyna Tilki, pop şarkılarının...

Aleyna Tilki Eskişehir'de konser verdi

ESKİŞEHİR (AA) - Şarkıcı Aleyna Tilki Eskişehir'de konser verdi.

Kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen konsere Eskişehirli gençler yoğun ilgi gösterdi.

Yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan Aleyna Tilki, pop şarkılarının yanı sıra Türk Halk Müziği eserlerini de seslendirdi.

Aleyna Tilki'nin bazı şarkılarına izleyiciler de eşlik etti. Sahnede ayakkabı bağı çözülen Tilki'ye annesi Havva Tilki yardım etti.

Annelerin her zaman aynı şefkatle evlatlarına sahip çıktığını söyleyen şarkıcı Tilki, "Tüm annelerin ellerinden öpüyorum." dedi.


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Aleyna TilkiEskişehirKonser
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