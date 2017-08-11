"Alija" dizisi Saraybosna'da tanıtıldı

SARAYBOSNA (AA) - Bağımsız Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya (Alija) İzetbegoviç'in hayatını konu alan ve TRT'de yayınlanacak "Alija" dizisi, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da tanıtıldı.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğinde düzenlenen basın toplantısına, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Bakir İzetbegoviç, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç ve yapımcı Muhammed Hakan Sancaktutan da katıldı.

TRT Genel Müdürü Eren, rahmetli Aliya İzetbegoviç'in, zulümlere, asimilasyonlara direnmenin de ötesinde, bir kimlik mücadelesi göstererek, halkına ve milli değerlerine sahip çıkmış büyük bir lider olduğunu söyleyerek, "Bosna Hersek'in en zor zamanlarında göstermiş olduğu ve birçok erdemi içinde barındıran bu liderliğin tarih boyunca unutulmayacağına inanıyorum." dedi.

Türkiye ve Bosna Hersek'in bugünkü güçlü dostluğunun, iki milletin manevi bağlarının bir neticesi olduğunun herkesçe bilindiğine işaret eden Eren, "Çünkü Türkiye kardeşlik, gönül ve tarih bağımız olan halklarla beraber olduğunu her seferinde hissederek tekrar ve tekrar yaşamaktadır." diye konuştu.

Eren, "Bizler de TRT olarak, rahmetli Aliya İzetbegoviç'in dediği gibi kin ve intikam peşinde koşmadan, insanlık tarihinin en dramatik ve vahşi savaşını unutturmamak ve liderleriyle birlikte Bosna halkının bu kutlu ve muzaffer direnişini tüm gerçekliğiyle anlatmak için bir gayrette bulunduk. Duam, bu dizinin hakikat üzerine olması ve öyle nihayet bulmasıdır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Bakir İzetbegoviç'e ve diziye katkı veren herkese teşekkür eden Eren, "Umarım büyük lider Aliya İzetbegoviç'i doğru anlamışızdır. Başta Aliya İzetbegoviç olmak üzere, ailesine layık bir iş yapmak bizim birinci hedefimizdir." dedi.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Koç da Aliya İzetbegoviç'in bir liderde bulunması gereken tüm üstün meziyetleri taşıdığının herkesin malumu olduğunu belirterek, "Bunu seyircilerle de buluşturacak ve Aliya'yı daha iyi tanımamızı sağlayacak bu diziyi düşünen, yazan, tasarlayan, ortaya koyan tüm değerli yetkilileri canıgönülden kutluyorum." diye konuştu.

Koç, "Medyanın, dizilerin sosyal tanıtım açısından, sosyal yakınlaşma açısından ne kadar etkili olduğunu hep berber görüyor, sonuçlarına şahitlik ediyoruz. Bu anlamda ortaya konan Alija dizisi projesi de iki ülkeyi yakınlaştırıcı, ilişkileri pekiştirici bir özelliğe haiz olacaktır." ifadesini kullandı.

Balkanlar'daki istikrarın daim olmasını amaçladıklarını aktaran Koç, "Bu doğrultuda ülkemiz, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne, birlikteliğine, çok kültürlü yapısına, egemenliğine, ekonomik ve siyasi istikrarına büyük önem atfetmekte, Bosna Hersek ve bölge ülkeleriyle mevcut özel ilişkilerini ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki karşılıklı projelerle somut hale getirmektedir." dedi.

- Projenin temelleri 2004 yılında atıldı

Sancak Medya adına konuşan yapımcı Sancaktutan ise TRT Genel Müdürü Eren'e diziye katkıları için teşekkür ederek "Sayesinde bir rüyayı mümkün kılmanın mutluluğu ve gururunu taşıyorum. Kendisinin de bu rüyaya ortak olduğuna inanıyorum." dedi.

Projenin temellerinin 2004 yılında Bosna Hersek'te atıldığını aktaran Sancaktutan, yapılan araştırmalar ve röportajların derlenerek, oldukça kapsamlı bir arşiv oluşturulduğunu söyledi.

Dizinin senaryosunu ise Ahmet Tezcan'ın kaleme aldığını aktaran Sancaktutan, "Kendisine projeyi götürdüğümüzde bizi kırmadı. Dehası ve kurgu yeteneğiyle Bosna Hersek'te geçirdiği 6 ayda son derece titiz bir çalışmaya imza attı." dedi.

Sancaktutan, Aliya'nın 6 bölümlük dizide daha ziyade fikri kimliğiyle ele alınacağını söyleyerek, "Bu rüyaya ortak olan tüm dostlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

- "Senaryo heyecan uyandırdı"

Gazetecilerin dizi hakkındaki sorularını yanıtlayan Bakir İzetbegoviç de Aliya İzetbegoviç'in ilginç ve dinamik bir hayatı olduğunu söyleyerek, "Dolayısıyla onun hakkında ilginç ve dinamik bir dizi yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ailesi olarak önem gösterdiğimiz husus, onun doğru bir şekilde anlatılmasıdır." dedi.

Aliya'nın oğlu olarak senaryonun kendisinde heyecan uyandırdığını aktaran İzetbegoviç, projenin sonunda başarılı bir dizi ortaya çıkacağına inandığını ifade etti.

Türk halkının, Aliya İzetbegoviç'in şahsı ve eserleri hakkında Boşnaklardan daha ilgili olduğuna işaret eden İzetbegoviç, "Türkiye'de Aliya'ya 'Bilge Kral' diyorlar. Çünkü Türkiye'de düşünürlere saygı büyük. İkincisi, Aliya mücadeleci biriydi. Türkler, kendileri gibi mücadeleci insanları seviyor. Üçüncü olarak da Aliya, dünyayı değiştirebilecek bir İslam'a inanıyordu ve bunun hakkında kitaplar da yazdı. Türkler, buna da değer verdi." dedi.

Aliya'nın kızı Sabina Berberoviç ise dizi ekibiyle yaptıkları fikir alışverişi sonucunda, rahmetli babasının en doğru şekilde anlatılması noktasında katkı sağlamaya çalıştıklarını aktararak, şu ana kadar çok iyi bir işbirliği kurduklarını, iki kez seti ziyaret ettiğini sözlerine ekledi.