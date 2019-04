‘Aliş’e Yaşam Dersleri’ tanıtım günleri büyük ilgi gördü

Sözlerinin sahibi Ersin Varlık Aşlamacı’nın ilk kitabı ‘Aliş’e Yaşam Dersleri’ nin tanıtım günleri birçok değerli ismin katılımı ile gerçekleştirildi. 3 Nisan tarihinde Sestanbul Sanat Akademisi ve 4 Nisan’da Perpa Ticaret Merkezi’nde yapılan etkinliklerde; müzik ve şiir dinletilerinin yanında katılımcılar kitaptan bölümler okuyarak hoş anlar geçirdi.



52 kişinin eserlerini içeriyor



52 hafta (1 yıl) boyunca yazdığı, 52 birbirinden değerli kültür-sanat-edebiyat insanının klavuz portresini içeren kitapta Halil Cibran’dan Ahmet Arif’e, Cengiz Aytmatov’dan Aziz Nesin’e Türk ve Dünya edebiyatına damga vurmuş 52 kişinin eserlerinden bölümler ve bilinmeyen yönleriyle yaşam öyküleri de var.



Kitabın tüm geliri öğrencilere



Torunu Ali Şemsi’nin (Aliş) doğumu ile ona yazılar yazmaya başladığını fakat bunun sadece Aliş ile sınırlı kalmayıp tüm çocuklara ulaşması gerektiğine karar vererek bu yazıları kitaplaştırdığını söyleyen Aşlamacı; torunu Aliş’e ithafen yazdığı kitabın tüm gelirinin Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağışlanacağını söyledi.



Her öykünün, her kitabın oluşma hikayesi gibi, bu kitabın da var olma serüveni şöyle başladı;



Sevgili torunum, gözümün nuru Ali Şemsi’nin (Aliş’imin) dünyaya gelişi bizlere sonsuz bir mutluluk getirdi. İlk günden başlayarak ona şiirler, şarkılar söylüyordum.. Bir aylık olduğunda ilerde okuyup beni hatırlaması isteğiyle her pazar günü onun için yazılar kaleme almaya başladım.



Bir yıl boyunca (dile kolay, tam elli iki hafta; 1 Ekim 2017'den 23 Eylül 2018'e kadar) aralıksız kültür- sanat- edebiyat insanlarının can bulduğu kılavuz portreleri ele alarak, bu 52 değerli kişinin yaşam öykülerini, eserlerinden örnekler vererek anlatmaya çalıştım.



Her insanın bu dünyaya bir görevle geldiğinin ve birbirinin dünyasında yer alarak iz bıraktığının bilinciyle bu satırları kaleme almak istedim.



Bu anlamda bir yandan beni ben eden kişilere olan gönül borcumu ödemek, öte yandan ilk göz ağrım, sevgili torunum Ali Şemsi’yle birlikte yüzlerce çocuğuma benden bir armağan bırakmak isteğiyle okuyucularımla buluşmak, söyleşmek, dertleşmek, sonrasında anlamlı bir eser bırakmak çok güzel oldu.



Her canlının sadece kendisine ait olan parmak izleri gibi yürek izi de kendisi bu dünyadan göçse bile başka yüreklerde yaşamaya devam eder… İzler kuşaktan kuşağa sürer gider…



Hayatımızı sürdürmemiz sırasında bizleri besleyen, var eden, bilgi ve kültürün devamını sağlamanın gönül borcumuz olduğunu düşündüm ve bu kitapta yer alan elli iki çok değerli kişiyi anmak, izlerini sürdürmek, yazıyla yaşatmak istedim.



Ersin Varlık Aşlamacı kimdir?



1955 yılında İstanbul’da doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini tamamladıktan sonra 1974 yılında özel bir bankada çalışma hayatına başladı. Bu yıllarda Yüksek Bankacılık Enstitüsü’nü bitirdi.



2012 yılında Anadolu Üniversitesi AÖF Medya ve İletişim'den, 2016 yılında da AÖF Felsefe Lisans Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Programı’na örgün öğrenci olarak devam etti. Eskişehir‘in uzak bir semtindeki bir ilkokulda 14 hafta boyunca stajyer öğretmenlik yaptı ve 2017 yılında tamamladığı eğitim sonucunda “Yaşam Boyu Öğretmenlik” Sertifikası’na sahip oldu.



1994 yılında çalıştığı bankadan emekli olduktan sonra, Eyüp Lisesi’nden Yetişenler Derneği’nde 4 yıl dernek başkanlığı, Eyüp Lisesi Eğitim Vakfı’nda ise 3 yıl yönetim kurulu üyeliği görevlerini sürdürdü.



Aynı zamanda, SHÇEK Kasımpaşa Yuvası’nda, Acil İhtiyaç Projesi oluşumunda, TEMA'da (Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Derneği) Doğa Derneği’nde gönüllü çalışmalarda bulundu. TEVDAK (Türkiye Eğitim Vakıfları Dayanışma Derneği) ile birlikte birçok dernek üyelikleri halen devam etmektedir.



Duayen başkanımız sevgili Türkan Saylan hocamıza duyduğu hayranlık sonucunda ÇYDD (Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği) Şişli Şubesi’nde 2000 yılında

üyelikle başlayan çalışmalarını, 2005 yılından bugüne kadar 6. dönemdir şube başkanı olarak sürdürmektedir. Ayrıca, 2011-2013 arasında ÇYDD Gen. Merk. Yön. Kur. Yed. Üyesi olarak görev almıştır.



Doğanın katledilmesi, yöre halklarının haklı mücadeleleri, uygulanan yanlış ve taraflı politikalar sonucunda yok olan değerler konularındaki farkındalık ve buna bağlı araştırmaları ise 2005 yılından bu yana devam etmektedir.



Özellikle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakılan Kırklareli İğneada Longozları ile Antalya Kemer Çıralı’daki doğal yapının bozulması, sonra da bu yörenin kitle turizmine açılması konularına dikkat çekerek birçok çevre oluşumuyla birlikte önemli çalışmalarda bulundu.