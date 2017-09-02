Alman bisikletçi hayalini Alanya'da gerçekleştiriyor

ANTALYA (AA) - MUSTAFA KURT - Türkiye'ye 25 yıl önce tatil için gelen ve bir daha ayrılamayan Alman Martin Bernhart, 20 yıl önce başladığı bisiklet ve triatlon sporunda elde ettiği derecelerle adından söz ettiriyor.

Türkiye'ye 25 yıl önce tatile gelen 54 yaşındaki Alman Martin Bernhart, iklimi ve insanlarını sevdiği Türkiye'den bir daha ayrılmadı. Önce Türkçe kurslarına giden Martin Bernhart, daha sonra da para kazanmak için Alanya'da bisiklet dükkanı açtı.

İlçede bisiklet sporuna başlayan Bernhart, kendisini sürekli geliştirdi ve Türk lisansıyla ulusal ve uluslararası yarışmalara katıldı.

Bernhart, 2004 yılında Türkiye Bisiklet Federasyonunca (TBF) düzenlenen Uluslararası Dağ Bisiklet Yarışı'nda yaş kategorisinde birinci, 2011 yılında yine TBF'nin düzenlediği Türkiye Bisiklet Şampiyonası'nda farklı kategoriler de birinci ve ikinci, 2012 yılında Atatürk Koşusu'nda birinci, KKTC'de yapılan triatlon yarışında ikinci, aynı yıl İstanbul'daki Kış Triatlon Yarışları'nda da birinci oldu.

Türkiye adına yarışlara katılarak dereceler alan Alman Martin Bernhart, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bisiklet sürmekten her zaman keyif aldığını söyledi.

Türkiye macerasının nasıl başladığını kendisinin de bilmediği anlatan Bernhart, 25 yaşına kadar Türkiye'de yaşamayı aklına bile getirmediğini ifade etti. 28 yaşında kendisini birden Türkiye'de bulduğunu belirten Bernhart, "Tatile geldim ve sevdim. Burada yaşamaya karar verdiğimde ise önce Türkçe öğrendim. Elbette yaşamam için para gerekiyordu. Bunun için de sevdiğim bir işi yapmaya karar verdim. Bisiklet satışı yapan bir dükkan açtım. Zamanla işimi eğlenceye ve spor yapmaya çevirdim." dedi.

Bisiklet satışıyla uğraşmasının kendisine biçtiği bir hayat şekli olduğunu dile getiren Bernhart, İngilizce, Türkçe, Almanca bilmesine rağmen turizmde çalışmak istemediğini söyledi. Doğal güzellikleri görmek ve yaşamak istediğini aktaran Bernhart, şöyle konuştu:

"İşimle hayalimi gerçekleştirmeyi başardım. Yarışlara katıldım, bazen başarılı oldum bazen başarısız ama hep mutlu oldum. Çok şükür işim de her zaman iyi oldu. Şimdi geriye dönüp baktığımda yıllar geçmiş. Yıllardır aynı işi yapıyorum. Belki 10 yıl daha bu işimi sürdürmek istiyorum çünkü ben bisikleti seviyorum. Emekli olsam, Alanya'nın en sıcak aylarında Almanya'ya gitmeyi düşünebilirim ama şimdilik değil."

- "Hiçbir ayrım yok"

Türkiye'de iş hayatına uyumun kolay olmadığını ifade eden Bernhart, "Herkes gibi ben de zorluklar yaşıyorum. İşler bazen iyi gidiyor, bazen kötü gidebiliyor." dedi.

İlçede yabancı olduğu için bir zorluk yaşamadığını hatta bunun kendisi için bir pozitif ayrımcılık oluşturduğunu vurgulayan Bernhart, "Burada herhangi bir yerli ve yabancı ayrımı yok. Herkes burada aynı sorunu yaşıyor. Yabancıyım diye bir sorun yaşamadım. Hatta yabancı olmamdan dolayı biraz daha bana güven duyuyor, olabilirler." dedi.

- "Bisiklet sürün"

Kendisi için bisiklet ve bisiklet sporunun önemli olduğuna işaret eden Bernhart, herkese bisiklet sürmeyi tavsiye etti. Otobüs, taksi ve otomobilde zaman zaman ulaşım sıkıntısı olabildiğini, bisiklet sürmenin ise çok avantajlı olduğunu dile getiren Bernhart, şunları söyledi:

"Ulaşım bisiklet ile daha kolay. Özellikle Alanya bu anlamda çok daha avantajlı. Bisiklet spor amaçlı kullanmayan kişiler için iyi bir ulaşım aracı. Bisiklet sürme alışkanlığı dünyada sürekli değer kazanıyor. Yollar daha uygun olmaya başladı. Trafikte bisikletin avantajını herkes öğreniyor."

Bisiklet sürmenin keyfine varanların bunu zamanla spora da çevirebildiğini kaydeden Bernhart, "Günde aşağı yukarı 10 kilometre bisiklet sürüyorum. Ayaklarım tuttuğu, enerjimin de yettiği kadar bunu yapmak, yarışlara katılmak, madalyalar ve kupalar almak istiyorum. " dedi.