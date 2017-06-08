"Altın Çağda Bilim" sergisi

TRABZON (AA) - Trabzon'da açılan "İslam Bilim Medeniyetinin Hazineleri: Altın Çağda Bilim" sergisini, 5 günde 2 bin 500'ü aşkın kişi gezdi.

Ortahisar Belediyesince organize edilen, Türk ve İslam medeniyetlerinin dehalarından El Zehravi, Takiyüddin, El Biruni ve Hezarfen Ahmed Çelebi'nin de aralarında bulunduğu bilim adamlarının buluşlarının yer aldığı sergi, ziyaretçilerini ağırlıyor.

Bir alışveriş merkezindeki sergiyi gezen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, modern bilimlerin temellerini Türk-İslam bilginlerinin attığını göstermek için bu faaliyeti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sergiyi 5 günde 2 bin 583 kişinin ziyaret ettiğini dile getiren Genç, "Gerek üniversite öğrencileri gerekse diğer okul öğrencilerimiz sergiyi ziyaret ediyor. Çocuklarımıza, gençlerimize biraz imkan tanındığı zaman, onlar en iyisini düşünme gayretindeler. Bu heyecan, bu şehirde var. O yüzden çok ümitliyiz." ifadelerini kullandı.

Sergiye sponsor olanlara da teşekkür eden Genç, şunları kaydetti:

"Bu gördüğünüz konsept Türkiye'de ikinci kez yapılıyor. İlk kez İstanbul'da yapıldı. Şu ana kadar 35 ülkede yapıldı. Bu uluslararası bir platformdur. Dünyada 35 ülkede 7 milyon ziyaretçi kitlesine ulaştı. İstiyoruz ki Hazerfen'in nasıl uçtuğunu, Mimar Sinan'ın desteksiz bir şekilde o kubbeleri nasıl inşa ettiğini, ışığın yansımasını büyüklerimizin ortaya çıkardığını çocuklarımız görsün, o şuurla yetişsin. Çocukların sadece kitaplardan değil, bunları görerek öğrenmesini istiyoruz."

Genç, serginin 1 Ekim'e kadar açık kalacağını, ramazanda 11.00-19.00, sonrasında ise 10.00-23.00 saatlerinde gezilebileceğini bildirdi.



