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Altın Koza'da Orhan Kemal Emek Ödülleri'nin sahipleri açıklandı

Adana Altın Koza Film Festivali’nin açılış töreninde verilecek Orhan Kemal Emek Ödülleri'nin sahipleri Zihni Göktay, Suzan Kardeş ve Zafer Ayden oldu.

Altın Koza'da Orhan Kemal Emek Ödülleri'nin sahipleri açıklandı

Altın Koza'da Orhan Kemal Emek Ödülleri'nin sahipleri açıklandı

Zihni Göktay
Uluslararası  Altın Koza  Festivali 12 Eylül'de başlıyor. Bu yıl 29'uncusu düzenlenen festivalin Türk edebiyatının en önemli yazarlarından Orhan Kemal’in adını taşıyan, "Orhan Kemal Emek Ödülleri" bu yıl Zihni Göktay, Suzan Kardeş ve Zafer Ayden’e verilecek.

Suzan Kardeş

Suzan Kardeş

Ünlü oyuncu Yetkin Dikinciler’in sunuculuğunda 12 Eylül Pazartesi akşamı gerçekleştirilecek festivalin açılış gecesinde Orhan Kemal Emek Ödülleri sahiplerini bulacak. 

Zafer Ayden

Zafer Ayden

Emek ödülleri, Türk tiyatrosu ve Türk sinemasına verdiği katkılardan dolayı Zihni Göktay’a; makyaj sanatçısı, oyuncu ve şarkıcı Suzan Kardeş’e; Sine Sen (Sinema Emekçileri Sendikası) Eski Başkanı ve 40 yıldır Sine Sen’in yönetim kurulunda yer alan Zafer Ayden’e takdim edilecek.

 Adana Büyükşehir Belediyesince 12-18 Eylül'de yapılacak 29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamındaki "Orhan Kemal Emek Ödülleri"nin sahipleri açıklandı.

Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, yazar Orhan Kemal'in adına düzenlenen ödüller, bu yıl tiyatro ve sinema oyuncusu Zihni Göktay, makyaj sanatçısı, oyuncu ve şarkıcı Suzan Kardeş ile Sinema Emekçileri Sendikası'ndan Zafer Ayden'e verilecek.

Ödüller, Büyükşehir Belediyesince 12-18 Eylül'de düzenlenecek 29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin açılış töreninde sahiplerine takdim edilecek.

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