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Altın Koza’da yarışacak belgeseller belirlendi

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 12-18 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamındaki Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda 10 belgesel yarışacak.

Altın Koza’da yarışacak belgeseller belirlendi

Başvurular arasında yapılan değerlendirme sonucunda, 10 belgeselin jüri karşısına çıkması kararlaştırıldı.

Festivalde, yönetmenler Berkay Şatır’ın ‘Bakırköy Underground’, Mehmet Güreli’nin ‘Bir zamanlar Yeşilçam: Abdurrahmen Keskiner’, Jeyan Kader Gülşen ile Zekiye Kaçak’ın ‘Bu ben değilim’, Mahmut Fazıl Coşkun’un ‘Crossroads’, Fettullah Çelik’in ‘Herkes Toprağa Gömülür, Ben Suya’, Coşkun Aşar’ın ‘Koudelka: Aynı Nehirden Geçmek’, Neslihan Kültür’ün ‘Köşe Başı Beklerim’, Deniz Yüksel Abalıoğlu’nun ‘Maffy’s Jazz’, Can Adiloğlu’nun ‘Metamozon’ ve Pınar Fontini’nin ‘Senin Yıllardır Gerçekleştirmeyi Beklediğin Bir Düş Var’ adlı belgeselleri yarışacak.

Belgeseller, yapımcı ve yönetmen Sevinç Yeşiltaş ile Vedat Atasoy, yapımcı Derya Tarım’ın üyesi olduğu jüri tarafından değerlendirilecek.

Bakırköy Underground - Berkay Şatır

Bir Zamanlar Yeşilçam: Abdurrahman Keskiner - Mehmet Güreli

Bu Ben Değilim- Jeyan Kader Gülşen, Zekiye Kaçak

Crossroads - Mahmut Fazıl Coşkun

Herkes Toprağa Gömülür,Ben Suya - Fettullah Çelik

Koudelka: Aynı Nehirden Geçmek - Coşkun Aşar

Köşe Başı Beklerim - Neslihan Kültür

Maffy’s Jazz - Deniz Yüksel Abalıoğlu

Metamazon - Can Adiloğlu

Senin Yıllardır Gerçekleştirmeyi Beklediğin Bir Düş Var - Pınar Fontini

Dört filmin dünya prömiyerini yapacağı yarışmadaki belgeseller yapımcı ve yönetmen Sevinç Yeşiltaş, yapımcı ve yönetmen Vedat Atasoy ve yapımcı Derya Tarım’dan oluşan jüri tarafından değerlendirilecek. Ödüller 17 Eylül akşamı düzenlenecek olan törenle sahiplerini bulacak.

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