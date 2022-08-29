Altın Koza’da yarışacak belgeseller belirlendi

Başvurular arasında yapılan değerlendirme sonucunda, 10 belgeselin jüri karşısına çıkması kararlaştırıldı.
Festivalde, yönetmenler Berkay Şatır’ın ‘Bakırköy Underground’, Mehmet Güreli’nin ‘Bir zamanlar Yeşilçam: Abdurrahmen Keskiner’, Jeyan Kader Gülşen ile Zekiye Kaçak’ın ‘Bu ben değilim’, Mahmut Fazıl Coşkun’un ‘Crossroads’, Fettullah Çelik’in ‘Herkes Toprağa Gömülür, Ben Suya’, Coşkun Aşar’ın ‘Koudelka: Aynı Nehirden Geçmek’, Neslihan Kültür’ün ‘Köşe Başı Beklerim’, Deniz Yüksel Abalıoğlu’nun ‘Maffy’s Jazz’, Can Adiloğlu’nun ‘Metamozon’ ve Pınar Fontini’nin ‘Senin Yıllardır Gerçekleştirmeyi Beklediğin Bir Düş Var’ adlı belgeselleri yarışacak.
Belgeseller, yapımcı ve yönetmen Sevinç Yeşiltaş ile Vedat Atasoy, yapımcı Derya Tarım’ın üyesi olduğu jüri tarafından değerlendirilecek.
Bakırköy Underground - Berkay Şatır
Bir Zamanlar Yeşilçam: Abdurrahman Keskiner - Mehmet Güreli
Bu Ben Değilim- Jeyan Kader Gülşen, Zekiye Kaçak
Crossroads - Mahmut Fazıl Coşkun
Herkes Toprağa Gömülür,Ben Suya - Fettullah Çelik
Koudelka: Aynı Nehirden Geçmek - Coşkun Aşar
Köşe Başı Beklerim - Neslihan Kültür
Maffy’s Jazz - Deniz Yüksel Abalıoğlu
Metamazon - Can Adiloğlu
Senin Yıllardır Gerçekleştirmeyi Beklediğin Bir Düş Var - Pınar Fontini
Dört filmin dünya prömiyerini yapacağı yarışmadaki belgeseller yapımcı ve yönetmen Sevinç Yeşiltaş, yapımcı ve yönetmen Vedat Atasoy ve yapımcı Derya Tarım’dan oluşan jüri tarafından değerlendirilecek. Ödüller 17 Eylül akşamı düzenlenecek olan törenle sahiplerini bulacak.