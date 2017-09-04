Amasra çifte bayram yaptı

BARTIN (AA) - Tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve mutfak kültürüyle ünlü Bartın'ın Amasra ilçesini, 10 günlük bayram tatilinde 150 bin kişi ziyaret etti.

Bakir koyları, temiz kumsalları, az dalgalı denizi ve doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Amasra, bayram tatilinde de ilgi odağı oldu.

Güneş, kum ve deniz üçlüsüne kültürü de ekleyen yapısıyla "Karadeniz'in Antalya'sı" olarak anılan Amasra, özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir gibi illerden çok sayıda ziyaretçi ağırladı.

Amasra Belediye Başkanı Emin Timur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede 3 bin yatak kapasiteli otel ve pansiyonların tamamının dolduğunu, binlerce günübirlik turistin ilçeye akın ettiğini söyledi.

İlçede yaz ayları ve hafta sonlarının yanı sıra bayram tatillerinde konaklama talebini karşılamakta güçlük çektiklerini dile getiren Timur, "Artan turist potansiyeline karşın pansiyon ve otellerdeki yatak sayısının artmamasının sıkıntısını yaşıyoruz ama çok şükür yoğunluğa rağmen herhangi bir sıkıntı yaşamadık." dedi.

Doğal güzellikleri ve tarihi yapısı ile Amasra'nın yıl boyunca ziyaretçilerine farklı tatlar sunduğunu belirten Timur, şöyle devam etti:

"Ankara'nın en yakın sahili ve İstanbul'a yakınlığıyla büyük şehirlerdeki insanların tercihi olan Amasra, her bayram ciddi yoğunluk yaşıyor. Tarihi ve doğal güzelliğinin yanı sıra balığı, salatası ve insanımızın misafirperverliği ile önemli turizm merkezlerinden biri olan Amasra, Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 150 bin kişi ağırladı. Gelenlerin yarıya yakınını Ankaralılar oluşturdu. İlçemiz Büyük Liman ve Küçük Liman mevkisindeki plajımız doldu. Zaman zaman ilçe merkezindeki park sorunu nedeniyle araçlar ilçe girişindeki kara yolunda uzun kuyruk oluşturdu ama park sorunu Türkiye Taş Kömürü İşletmeleri Amasra Müessese Müdürlüğü arazisi kullanıma açılarak çözüldü."