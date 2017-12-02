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Amsterdam'da ışık sanat festivali düzenlendi

AMSTERDAM (AA) - Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, ışık sanat festivali düzenlendi. Amsterdam Light Festival Vakfınca bu yıl 6'ncısı organize edilen ışık festival, büyük ilgi gördü.Ziyaretçiler, kentin turistik bölgesindeki...

Amsterdam'da ışık sanat festivali düzenlendi

AMSTERDAM (AA) - Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, ışık sanat festivali düzenlendi.

Amsterdam Light Festival Vakfınca bu yıl 6'ncısı organize edilen ışık festival, büyük ilgi gördü.

Ziyaretçiler, kentin turistik bölgesindeki UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ünlü kanalların üzerinde ve çevresinde yapılan ışıklı gösterileri gemi turları ile izledi.

Hollanda ve dünyanın farklı ülkelerinden sanatçı, tasarımcı ve mimarlar tarafından hazırlanan ışık gösterilerinin yapıldığı festival, "Su" ve "Yer" olarak iki bölümden oluşuyor.

Geçen sene 900 bin ziyaretçinin katıldığı Avrupa'nın en önemli festivallerinden biri olarak görünen organizasyonun "Su" bölümü 21 Ocak'a kadar devam edecek. "Yer" bölümü ise 14 Aralık'ta başlayıp 7 Ocak'ta sona erecek.

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Amsterdam Light FestivalHollandaIşık Festivali
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