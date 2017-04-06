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Anadolu Ajansı 97 yaşında

- Avrupa'nın en yüksek ikiz kulelerinden Folkart Towers'ın dev açık hava ekranlarında "Anadolu Ajansı 97 yaşında" mesajı paylaşıldı

Anadolu Ajansı 97 yaşında

İZMİR (AA) - Anadolu Ajansının (AA) 97. kuruluş yıl dönümü, Avrupa'nın en yüksek ikiz kulelerinden İzmir'deki Folkart Towers'ın dev açık hava ekranlarına yansıtılan mesajla kutlandı.

Yaklaşık 200 metre yüksekliğiyle Avrupa'nın beşinci, Türkiye'nin en yüksek ikinci ikiz kulesi olan Folkart Towers, AA'nın 97. kuruluş yıl dönümü nedeniyle farklı bir etkinliğe imza attı.

Kulelerin zirvesindeki 17 metre yüksekliğe, 600 metrekare alana sahip dijital dev açık hava ekranlarında "Anadolu Ajansı 97 yaşında" yazısı yer aldı.

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Anadolu Ajansının (AA) 97. Kuruluş Yıl DönümüFolkart TowersTürkiye'nin En Yüksek Ikinci Ikiz Kulesi
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