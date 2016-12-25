Anadolu Ateşi Samsun'da sahne aldı

SAMSUN (AA) - Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, Samsun'da sanatseverler ile buluştu.

Genel Sanat Yönetmenliğini Mustafa Erdoğan'ın yaptığı topluluk, Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda gösteri sundu.

Anadolu'nun tüm bölgelerinin halk danslarından derleme yapılarak hazırlanan koreografi ile sunulan gösteriyi, çok sayıda sanatsever izledi.

Teröre tepki gösteren topluluk, "Alışmayacağız, bizi bölemeyeceksiniz" ve "İlk dans öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk" sinevizyon gösterisi ile dansına başladı.

Kuruluşunun 15. yılını kutlayan Anadolu Ateşi Dans Topluluğunun gösterisi, seyirciler tarafından ayakta alkışlandı.

Anadolu Ateşi, kurulduğu 1999 yılından bu yana 98 ülkede gerçekleştirdiği 5 bine yakın canlı performans ile çok sayıda izleyiciyle buluştu.