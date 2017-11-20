"Anadolu'da muhteşem yeteneklerimiz var"

İSTANBUL (AA) - AYŞE BÜŞRA ERKEÇ - Keman virtüözü Cihat Aşkın, yurt dışında eğitim aldıktan sonra Türkiye'ye döndüğünü kaydederek, "Anadolu'nun her yerinde, en ücra köşesinden, büyükşehirlerine kadar muhteşem yeteneklerimiz var. Önemli olan bu genç yeteneklerin ortaya çıkarılmasıdır." dedi.

Aşkın, yaklaşık 15 yıl önce "Cihat Aşkın ve Küçük Arkadaşları (CAKA)" adıyla kurduğu eğitim birliği sayesinde, yetenekli öğretmen ve öğrencilerle Türkiye'yi dünyaya tanıtmayı amaçlıyor.

İlk resitalini 12 yaşındayken veren, sonrasında ise birçok ülkede konserlere çıkan ve uluslararası yarışmalarda jüri üyeliği görevini üstlenen Aşkın, Türk kemanının uluslararası alandaki en önemli temsilcileri arasında yer alıyor.



Aşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, CAKA sayesinde Türkiye'nin pek çok şehrinden yeteneklerin keşfedildiğini belirterek, "Anadolumuzda genç yeteneklerin çok önemli olduğu gerçeği var. Anadolu'nun her yerinde, en ücra köşesinden, büyükşehirlerine kadar muhteşem yeteneklerimiz var. Önemli olan bu genç yeteneklerin ortaya çıkarılmasıdır. Ben yurtdışında okuyup, Türkiye'ye döndüm, İstanbul, Ankara ve İzmir'de konserler verdim fakat, 'Sadece konser vermek yeterli değil, buralarda eğitim çalışmaları yapmak, Anadolu'ya gitmek lazım' dedim." şeklinde konuştu.

Anadolu'da özellikle yetenekli genç öğretmenleri bulduğunu aktaran Aşkın, şöyle devam etti:

"Öğretmenlerin bulunması çok önemli. Çünkü yetenekli öğretmeni bulduğumuz zaman zaten onun etrafında toplanan gençler, size çok iyi bir network (ağ) sağlıyor. Bu bakımdan öğretmenleri ve öğrencileri cesaretlendirerek, onların etrafında toplanmalarını sağladım, daha sonra bu öğretmenlerle beraber bir birlik kurduk. Federasyon gibiyiz şu anda. Resmi bir tarafımız yok ama gönül birlikteliğimiz var. Öğretmenlerimizin etrafında toplanan gençler ve bizim etrafımızda toplanan öğretmenlerle devam eden çalışmalarımız var. Biz de bu çocuklarımızı ve yeteneklerimizi alıp, uluslararası platformlarda dünyaya tanıtıyoruz."

- 'Küçük arkadaşlarımız' ülkemizi tüm dünyada temsil ediyor"

CAKA'nın bir eğitim projesi olduğunu vurgulayan ünlü keman virtüözü Aşkın, çocuklara 'küçük arkadaşlarım' demeyi tercih ettiğini dile getirdi.

Aşkın, çocuklarla uyum içerisinde çalıştıklarına dikkati çekerek, "'Küçük arkadaşlarım' hem benim için hem de onlar için iyiydi. Onlar için iyi olmasının nedeni, kendilerinin önemli bir mevkiye konulup, önemli yerlerde ve önemli insanlar tarafından sayılmalarıydı. Benim için iyi olmasının nedeni ise kendimi çocuklaştırmamdı." diye konuştu.

Anadolu'da imkan bulamayan genç yetenekleri cesaretlendirdiğini belirten Aşkın, "Yerelden sonra ulusal, daha sonra da uluslararası platformlara, yani en küçük mekandan en büyük mekana kadar imkanları ve platformları kendilerine sunmayı amaçladım. Bazen eğitim bazen de konser çalışmaları yaptık, neticede 'küçük arkadaşlarımız', ülkemizi tüm dünyada temsil ediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Aşkın, CAKA'nın bundan sonra da genişleyerek devam edeceğini bildirerek, farklı şehirlerdeki proje şubelerinde eğitim çalışmaları yaptıklarını kaydetti.

- "Yurtdışından gelen sanatçılar, bizdeki yetenekleri görüyor"

Kemanın kültürler arası bir köprü vazifesi gördüğünü vurgulayan Aşkın, "Ülkemizin değerlerini ve varlıklarını dünyaya tanıtmayı amaçladım. Peki, nasıl tanıtacaksınız? Kemanla hem olduğunuz yere hem de gittiniz yere tanıtabilirsiniz. Kültür ve kültürü oluşturan sanatçılar en önemli unsurdur. Ekonomik, siyasi veya farklı alanlarda atılımlar yapabilirsiniz fakat kültür ve sanat alanında yapılan atılımlar bence en önemli atılımlardır." dedi.

Aşkın, kültür sayesinde sanatçıların dünyadaki en zor kapıları kolayca açabileceğini aktararak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gençlerimiz, hakikaten hem kendi milli kültürlerini çok iyi bilen, tanıyan ve onları tanıtan birer potansiyelde olma eğiliminde hem de dünyanın kültürünü çok iyi bilen ve onlara entegre olabilen potansiyele sahiptir. Dolayısıyla bu iki büyük yetenek olunca, bizler dünyanın herhangi bir yerinde kendi varlığımızdan söz ettirebilme olanağına sahibiz. İki ayağımız üzerine sağlamca durup, kendi varlığımızı tüm dünyaya tanıtabilecek yeteneklere sahibiz ve bunun için bir köprü vazifesini görüyoruz. Yurt dışından gelen sanatçılar, bizdeki yetenekleri fark ediyorlar ve bu sayede hem Türk seyircisini hem de Türk gençliğini görüyorlar."

- "Çocuklar serbest bırakılmalı"

Keman sevgisinin çok küçük yaşlardan itibaren kalbine yerleştiğini söyleyen Cihat Aşkın, çocukların serbest bırakılıp yetenekleri ve istekleri doğrultusunda teşvik edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Aşkın, kültür, sanat, bilim ve sporun bir ülkenin insanlarını birbirine bağladığının altını çizerek, "Özellikle bizim ülkemizin insanlarının kültüre, sanata, bilime ve spora ve bu gibi alanlarda yetişen sanatçılarına çok büyük ehemmiyet vermesi gerekiyor. Biz, bu insanlarımızı geliştirirsek, dünyanın her yerine ve her kilit noktasına ulaşabiliriz." diye konuştu.

Kültür, sanat, bilim ve sporun dünyaya açılan bir kapı olduğu yorumunu yaparak insanların bu etkinliklere önem ve destek vermesi gerektiğini belirtti.