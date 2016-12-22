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Ankara Uluslararası Film Festivali

- Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfınca düzenlenen festivalin 28'incisi, 20-30 Nisan 2017'de yapılacak - Festival kapsamında bu yıl ilk defa, kısa film yarışması dalında "Kadın Hakları İnsan Haklarıdır" temalı ulusal kısa filmler ayrı bir kategoride değerlendirilerek ödüllendirilecek

Ankara Uluslararası Film Festivali

ANKARA (AA) - Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfınca düzenlenen Ankara Uluslararası Film Festivali'nin 28'incisi, 20-30 Nisan 2017'de gerçekleştirilecek.

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfından yapılan yazılı açıklamaya göre, 20-30 Nisan 2017'de yapılacak 28. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde, "dünya sineması", "ulusal uzun", "kısa" ve "belgesel" filmlerin gösterimi yapılacak. Yine her yıl olduğu gibi "ulusal uzun", "ulusal kısa" ve "ulusal belgesel" yarışmaları düzenlenecek.

Bu yıl ilk defa kısa film yarışması dalında Ankara Uluslararası Film Festivali ve Almanya Ankara Büyükelçiliği işbirliği ile "Kadın Hakları İnsan Haklarıdır" temalı ulusal kısa filmler ayrı bir kategoride değerlendirilerek ödüllendirilecek. Katılımcılar, süresi 5 dakikayı geçmeyen kurmaca, deneysel, canlandırma, belgesel dalları ile yarışmaya başvurulabilecek. Temalı Kısa Film Yarışmasında birinciye 10 bin, ikinciye 5 bin, üçüncüye ise 2 bin 500 lira ödül verilecek.

Yarışma başvuruları, 2 Ocak 2017 itibarıyla başlayacak. Festivalin başvuru formlarına ve yönetmeliklere Ankara Uluslararası Film Festivali'nin internet sitesinden ulaşılabilecek. Başvurular, festivalin internet sitesinden 24 Şubat'a kadar yapılabilecek.

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