"Anne" 29 Eylül'de vizyona girecek

İSTANBUL (AA) - Yönetmenliğini ve senaristliğini Darren Aronofsky'un üstlendiği "Anne" adlı film, 29 Eylül'de sinemaseverlerle buluşacak.

Orijinal adı "Mother" olan dram, gerilim ve korku türündeki filmin oyuncuları arasında Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Michelle Pfeiffer, Ed Harris ve Domhnall Gleeson yer alıyor.

Filmin yapımcılığını ise Aronofsky'un yanı sıra Scott Franklin gerçekleştirdi.

Amerikan yapımı filmin konusu ise özetle şöyle:

"İyi anlaşan bir çiftin evlerine gelen davetsiz misafirler ile düzenlerinin alt üst olması ve huzurlarının bozulması ile başlar. Çiftin ilişkileri tehdit altında olmakla beraber evde yaşanan denge ve huzur bozuklukları herkes için bir takım olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Çift bu sorunları aşmak ve üstesinden gelmek için harekete geçmek ister ve bunun için plan yapmaya karar verirler."



