Anneleri ölen 6 yavru köpek koruma altına alındı

BATMAN (AA) - Batman'ın Hasankeyf ilçesinde anneleri ve iki kardeşleri aracın çarpması sonucu ölen 6 yavru köpek, Batman Belediyesine ait hayvan barınağında koruma altına alındı.

Batman Hasankeyf karayolu Batı Raman mevkisinde anneleri ve iki kardeşleri aracın çarpması sonucu ölen bir haftalık 6 yavru köpek, görevden dönen Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ) ekiplerince fark edildi.



Ekip, ölen anneleri ve kardeşlerinin yanından ayrılmayan 6 yavru köpeği, Batman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne ait hayvan barınağına getirdi.



Yetkililere teslim edilen 6 yavru köpek, uzun süre aç ve susuz kaldıklarının tespit edilmesi üzerine barınakta bulunan başka bir anne köpek tarafından emzirildi.

Anne köpeğin sütünü emerek karınlarını doyuran yavru köpeklerin, daha sonra bakımları yapıldı.

Ekipte yer alan DEDAŞ görevlisi Hüsnü Kurt, AA muhabirine, görev dönüşü yol kenarında yavru köpekler olduğunu fark ettiklerini söyledi.



Yavru köpeklerin anneleri ile iki kardeşinin araba çarpması sonucu öldüğünü belirten Kurt, "Yavru köpekler ölen annelerinin yanından ayrılmamıştı. Biz de araba çarpmasın ve açlıktan ölmesinler diye yavru köpekleri alarak hayvan barınağına getirdik." dedi.

Batman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü görevlisi Veteriner Hekim Tuba Gökalp da 6 yavru köpeğin açlık ve susuzluktan ölmek üzere olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Daha önce anne köpeği 2 yavrusuyla koruma altına almıştık. Barınağa getirilen 6 yavru köpeğe, buradaki anne köpeğimiz annelik yapıyor. Normalde anneler farklı yavru kabul etmiyor. Bu anneyi ve yavrularını kurtardığımız için o da bize bu iyiliği yaptı ve bu yavruların beslenmesini kabul etti. Bir anda bu annenin 8 yavrusu oldu."

Duyarlı vatandaşlara çağrıda bulunan Gökalp, "Bu gibi hayvanları gören vatandaşlarımızdan ALO 153'ü aramalarını istiyoruz. Burada gerekli tedavi ve aşılarını yapıyoruz." dedi.

