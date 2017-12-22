Annesinin sözüyle ünlü tenorlardan biri oldu

GAZİANTEP (AA) - Dünyaca ünlü operalarda başrol oynayan İsmet Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Limak Filarmoni Orkestrası ile Türkiye turnesine çıktıklarını ve Zeki Müren'in şarkılarını seslendirdiklerini söyledi.

Türkiye turnesine Zeki Müren'in doğduğu Bursa'dan başladıklarını, ardından İzmir, Antalya, Mersin ve Gaziantep'te konser verdiklerini aktaran Karahan, "Diyarbakır, Eskişehir, Samsun ve Trabzon'un ardından Türkiye turnemiz bitmiş olacak. Neredeyse Anadolu'nun her tarafına ulaşmış olacağız." dedi.

Karahan, orkestranın asıl amacının çok sesli müziği yaymak olduğunu dile getirerek özellikle yerel müzikleri zengin bir formda, çok sesli müziğe uyarlamak istediklerini aktardı.

"Dayım benim idolümdü"

Hem babasının hem de annesinin sesinin çok güzel olduğunu vurgulayan Karahan, şunları anlattı:

"Anne ve babamın aileleri müzikle ilgilenmelerine izin vermemiş. İkisinin de yeteneklerine çok yazık olmuş. O yüzden ben de müziğe çok meraklı değildim. Şarkılar söylüyordum ama profesyonel bir şekilde söylemiyordum. Sonra annem bir şekilde beni zorladı. Beni, zorla konservatuvara gönderdi. Şimdi annemin ellerini öpüyorum. Kendisinden Allah razı olsun çünkü gerçekten hayatta yapabileceğim en mutlu işi yapıyorum. Bu yaptığım işten dolayı çok mutluyum. Anneme bu yüzden şükranlarımı dile getiriyorum."

Karahan, küçükken siyasetçi olmak istediğine işaret ederek "Bunun nedeni, geçen sene kaybettiğimiz Türkiye'nin duayen politikacılarından dayım İsmet Sezgin'dir. Dayım benim idolümdü. Çocukluğumda hep onu örnek alırdım, ona özenirdim. Bu yüzden iyi bir siyasetçi olmak istemiştim ancak annem benim yeteneğimi takip etmemi istedi. Yeteneğime sahip çıktı." diye konuştu.

"Çok sesli müziği yaymak istiyoruz"

Karahan, dünyanın en büyük operalarında ülkesini büyük bir gururla temsil ettiğini ifade ederek "Çocukluğumdan beri içerisinde yer aldığım yerel müziklerimizi, dinlemeyi de söylemeyi de çok seviyorum. Çok sesli müziği yaymak istiyoruz. Belki bu salonlarda birçok kişi ilk defa filarmoni orkestrası dinledi. Zeki Müren şarkıları diye geldiler ama filarmoni orkestrasını çok sevdiler. Çok sesli müziğin aslında kötü bir şey olmadığını gördüler." dedi.

İzleyicilerden aldıkları güzel tepkilerle yollarına devam ettiklerini aktaran Karahan, yaklaşık 3-4 aylık orkestra olmalarına rağmen çok güzel işler çıkardıklarını dile getirdi.